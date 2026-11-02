Hansi Flick supera a Guardiola y Luis Enrique con un récord histórico en el FC Barcelona

Hansi Flick continúa construyendo su propio capítulo en la historia del FC Barcelona. El entrenador alemán alcanzó las 100 victorias al frente del conjunto azulgrana después de la contundente goleada por 6-1 ante el Deportivo Alavés, un resultado que le permitió establecer una marca que lo coloca por encima de algunos de los técnicos más importantes que pasaron por el banco del Spotify Camp Nou.

El centenar de triunfos llegó en apenas 131 encuentros oficiales, con un balance de 100 victorias, diez empates y 21 derrotas. Estos números representan un porcentaje de efectividad del 76,33%, el más elevado entre los entrenadores que dirigieron al primer equipo durante al menos 20 partidos. De esta manera, Flick superó registros que durante años pertenecieron a figuras históricas de la institución.

Hansi Flick is already outshining Barcelona's managerial legends 📈



Flick has won 100 of his first 131 games and boasts the best win rate in club history 🔵🔴 pic.twitter.com/6hfcnKQAfm — OneFootball (@OneFootball) November 2, 2026

Flick, Guardiola y Luis Enrique, frente a frente

Aunque Luis Enrique fue el más rápido en alcanzar las 100 victorias, Flick consiguió superar su porcentaje de triunfos a lo largo de sus respectivas etapas en el Barcelona. El técnico alemán necesitó 131 partidos para llegar al centenar, frente a los 126 del español y los 139 de Guardiola.

Sin embargo, su rendimiento global lo sitúa en lo más alto de la clasificación histórica, con un 76,34% de victorias. Luis Enrique aparece inmediatamente detrás, con un 76,24%, seguido por Tito Vilanova (75%) y Guardiola (72,47%).

Un Barcelona con una identidad ofensiva

Parte de la explicación de estos registros se encuentra en la propuesta futbolística que implementó Flick desde su llegada en 2024. El alemán consiguió construir un equipo con una marcada vocación ofensiva, presión adelantada y una intensidad que le permitió convertir los partidos en escenarios de numerosas ocasiones de gol.

Su Barcelona se caracteriza por asumir riesgos, adelantar sus líneas y buscar constantemente la portería rival. Esa propuesta también se refleja en los registros goleadores: durante sus primeros 131 encuentros, el conjunto catalán consiguió marcar 375 tantos, con un promedio superior a los 2,8 goles por partido.

Los títulos respaldan el proyecto de Flick

Los números individuales del técnico también encuentran respaldo en los resultados colectivos. Desde su desembarco en Barcelona, Flick consiguió conquistar dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Un balance que demuestra que su impacto no se limita únicamente a las estadísticas de partidos ganados.

Durante la temporada 2024/25, consiguió devolver al azulgrana a lo más alto del fútbol español con la conquista de los principales títulos nacionales. Posteriormente, volvió a ganar el campeonato liguero en la campaña 2025/26, consolidando un proyecto que logró sostener su competitividad más allá de las dificultades propias de cada temporada.

Ceremony To Present The Championship Trophies Won By Fc Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

La Champions, el gran desafío pendiente

Pese a los registros históricos y los trofeos conseguidos, todavía existe una asignatura pendiente para que Flick pueda acercarse definitivamente al legado de Guardiola y Luis Enrique: conquistar la UEFA Champions League con el Barcelona.

Guardiola lo hizo en dos ocasiones, en 2009 y 2011, mientras que Luis Enrique conquistó La Orejona en 2015, en una temporada que también quedó marcada por el histórico triplete.

Con el mejor porcentaje de victorias de la historia del Barcelona y cinco títulos en su palmarés como entrenador azulgrana, el desafío del alemán será trasladar esa superioridad estadística al escenario europeo y conseguir un nuevo título continental que termine de consolidar su legado.