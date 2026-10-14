Harry Kane bate un record de Leo Messi en la Champions League y va a por Cristiano Ronaldo

Harry Kane es una leyenda viva del Tottenham. Con los Spurs logró marcar con regularidad en competición europea, a pesar de las limitaciones del club de la Premier League, pero su rendimiento se ha disparado desde que fichó por un gigante de Europa como es el Bayern Múnich. El delantero ya había cumplido 30 años cuando llegó a Baviera, lo que hace que su asombrosa producción en el ocaso de su carrera resulte aún más impresionante.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Tras marcar un doblete con el Bayern en el caótico empate 3-3 del martes contra el Viking, el récord de Kane asciende ahora a 36 goles en 40 partidos en la Champions League desde que cumplió los 30. A modo de comparación, el legendario delantero del Bayern Múnich, Gerd Müller acumuló 34 goles en la Copa de Europa a lo largo de toda su carrera, al igual que el compatriota de Kane, Wayne Rooney.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH | CARINA JOHANSEN/GettyImages

Para poner en perspectiva lo impresionante que es el récord de Kane, ni siquiera Lionel Messi fue capaz de sumar más de 35 goles en Champions tras cumplir los 30 años.

Harry Kane vs Leo Messi en la Champions Leagues después de los 30

Estadística Harry Kane Leo Messi Partidos 40 48 Minutos 3.405 4.066 Goles 36 35 Minutos por gol 94,6 116,2

Kane, a dos partidos del récord histórico de Cristiano Ronaldo

El siguiente objetivo de Kane es Cristiano Ronaldo, quien anotó 68 goles en la Champions League en 74 partidos tras cumplir los 30 años. Al inglés aún le queda un largo camino por recorrer para batir ese récord, pero el delantero del Bayern Múnich está a solo dos partidos de igualar otro hito del portugués.

Kane lleva ya nueve partidos consecutivos marcando en la Champions, una racha que solo Ronaldo ha sido capaz de superar desde que la competición cambiara de nombre en 1992. La racha del internacional inglés comenzó en enero de 2026 con un doblete contra el Union Saint-Gilloise y se ha mantenido a lo largo de toda la fase eliminatoria del Bayern, incluidos los dos partidos de semifinales, que acabaron en derrota, contra el París Saint-Germain.

Jugador Periodo de tiempo Partidos consecutivos anotando Cristiano Ronaldo Junio 2017 - Abril 2018 11 Harry Kane Enero 2026 - Actualidad 9 Robert Lewandowski Noviembre 2020 - Noviembre 2021 9 Robert Lewandowski Septiembre 2019 - Agosto 2020 9 Ruud Van Nistelrooy Septiembre 2002 - Abril 2003 9 Cristiano Ronaldo Septiembre 2013 - Abril 2014 8

El Bayern se enfrentará en la tercera jornada a uno de los rivales favoritos de Kane: el Arsenal. El que fuera descartado por la cantera de los Gunners y se convirtiera en un icono de los Spurs ha marcado 15 goles contra sus eternos rivales del norte de Londres.

Arsenal FC v FC Bayern Munchen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Visionhaus/GettyImages

“El Arsenal es un equipo fuerte y he librado muchas grandes batallas contra ellos a lo largo de los años. No puedo ignorar por completo este trasfondo, pero también he jugado contra el Arsenal con el Bayern en varias ocasiones. Lo más importante para mí es hacer mi trabajo y ganar el partido”, reflexionaba Kane a principios de este mes.

Si Kane prolonga su impresionante racha, podría igualar, como no podía ser de otra manera, el récord de Ronaldo en Madrid. El Atlético recibe al Bayern el 3 de noviembre en el estadio donde Kane vivió en 2019 su momento más bajo en la competición, al sufrir una derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.

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