Harry Kane fue operado del tobillo: qué dijo sobre su recuperación y cuándo volvería a jugar
El Bayern Múnich recibió dos malas noticias este viernes en la fría noche del Allianz Arena: no le pudo ganar al Köln y Harry Kane sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, lo que le representará estar aproximadamente cuatro meses afuera de las canchas. Sin dudas, es el peor de los panoramas para los dirigidos por Vincent Kompany.
El delantero está teniendo una buena campaña tras ganar el Balón de Oro, aunque sus números no se asemejan a la temporada pasada: metió 10 goles en los 16 partidos que lleva disputados. Estos cuatro meses afuera de la actividad no le serán de ayuda en el sueño de revalidar el premio máximo para cualquier jugador.
El Bayern está en una situación inesperadamente incómoda en este tramo de la temporada: tras el empate ante el Köln, tiene la chance de ceder el liderazgo de la Bundesliga a manos del Borussia Dortmund, que enfrentará este sábado al Borussia Mönchengladbach, último con tan solo una victoria en nueve encuentros disputados.
En la UEFA Champions League, a diferencia del año anterior, están en zona de clasificación al repechaje para jugar por un lugar en los octavos de final, un puesto sorprendente para el plantel lleno de figuras del Bayern. En los cuatro encuentros que lleva la competencia ganaron dos (Bodo/Glimt y Atlético de Madrid) y empataron los restantes (Viking y Arsenal).
El mensaje de Harry Kane en sus redes sociales
El atacante compartió una imagen suya en el hospital para agradecerle a todos por el apoyo recibido: "¡Los altibajos de la vida! Obviamente, es una gran decepción sufrir esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para demostrar resiliencia y capacidad de mejora de cara a 2027. ¡Volveré con energías renovadas y listo para afrontar la fase decisiva de la temporada!", escribió.
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti