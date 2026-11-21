El Bayern Múnich recibió dos malas noticias este viernes en la fría noche del Allianz Arena: no le pudo ganar al Köln y Harry Kane sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, lo que le representará estar aproximadamente cuatro meses afuera de las canchas. Sin dudas, es el peor de los panoramas para los dirigidos por Vincent Kompany.

El delantero está teniendo una buena campaña tras ganar el Balón de Oro, aunque sus números no se asemejan a la temporada pasada: metió 10 goles en los 16 partidos que lleva disputados. Estos cuatro meses afuera de la actividad no le serán de ayuda en el sueño de revalidar el premio máximo para cualquier jugador.

El Bayern está en una situación inesperadamente incómoda en este tramo de la temporada: tras el empate ante el Köln, tiene la chance de ceder el liderazgo de la Bundesliga a manos del Borussia Dortmund, que enfrentará este sábado al Borussia Mönchengladbach, último con tan solo una victoria en nueve encuentros disputados.

La décima jornada tuvo como noticia saliente la lesión de Kane | NurPhoto/GettyImages

En la UEFA Champions League, a diferencia del año anterior, están en zona de clasificación al repechaje para jugar por un lugar en los octavos de final, un puesto sorprendente para el plantel lleno de figuras del Bayern. En los cuatro encuentros que lleva la competencia ganaron dos (Bodo/Glimt y Atlético de Madrid) y empataron los restantes (Viking y Arsenal).

El mensaje de Harry Kane en sus redes sociales

El atacante compartió una imagen suya en el hospital para agradecerle a todos por el apoyo recibido: "¡Los altibajos de la vida! Obviamente, es una gran decepción sufrir esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para demostrar resiliencia y capacidad de mejora de cara a 2027. ¡Volveré con energías renovadas y listo para afrontar la fase decisiva de la temporada!", escribió.