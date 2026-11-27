De cara al próximo mercado de fichajes de la Liga MX, Cruz Azul estaría comenzando a explorar diferentes alternativas para reforzar su aparato ofensivo. Uno de los nombres que estaría despertando especial interés dentro de La Noria es el de Jordan Carrillo, futbolista que actualmente forma parte de las filas de las Chivas.

Según informan en Azteca Deportes, la directiva celeste ha externado su deseo de sumar al mediapunta mexicano, quien también cuenta con condiciones para desempeñarse como extremo. Su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos, son características que resultan atractivas dentro de La Noria.

¡LES DICEN QUE NO! ❌️🚂



Cruz Azul sondea a Jordan Carrillo para el Clausura 2027, pero Chivas apuesta por su adaptación (invirtió 5 MDD).



➡️ Azteca Deportes informa que el Campeón ha expresado su interés por Jordan, pero Guadalajara fijó su postura de no querer transferirlo. pic.twitter.com/5A6YQS2Z6G — Futbol Total (@futboltotal) November 26, 2026

Sin embargo, las posibilidades de concretar su fichaje durante el próximo mercado de invierno no parecen elevadas. De acuerdo a la información del citado medio, por ahora, la directiva del Guadalajara no tiene intenciones de desprenderse de un futbolista cuya incorporación se concretó apenas durante el pasado verano, independientemente del poco protagonismo que ha tenido dentro del equipo.

A lo largo del presente torneo, Carrillo se ha mantenido en un rol secundario dentro de la estructura deportiva del "Rebaño Sagrado". El atacante no ha conseguido consolidarse como titular, una circunstancia que, en principio, parecía abrirle las puertas a un posible cambio de aires.

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde Cruz Azul consideran que Jordan podría ser una incorporación interesante para elevar la competencia interna en el último tercio de la cancha. De hecho, los celestes atacaron por su firma en el verano, perdiendo la batalla contra el Guadalajara.

Aunque el interés de "La Máquina" es firme, la postura del Guadalajara sería el principal obstáculo para que la operación pueda avanzar. En Verde Valle se mantienen reacios a negociar la salida del atacante, pues la meta es recuperarle en el corto plazo y que marque diferencias en favor del club.

Así, el futuro inmediato de Jordan Carrillo apunta a mantenerse ligado a las Chivas, salvo que exista un cambio de postura por parte de la directiva rojiblanca durante las próximas semanas. Cruz Azul conserva al mediapunta dntro de sus opciones, aunque su fichaje luce, cuando menos por ahora, bastante complejo.

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