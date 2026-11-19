¿Hay opciones de que César Montes regrese a Monterrey en el mercado de invierno?
La directiva de Monterrey tendría entre sus prioridades para el mercado de invierno la incorporación de un defensa central mexicano. Si bien el nombre de César Montes resulta atractivo por su calidad y pasado dentro de la institución, su regreso a la Liga MX luce poco viable, al menos con destino a Rayados.
La intención del conjunto regio sería fortalecer su estructura defensiva con un futbolista nacional de garantías, una condición que reduciría la necesidad de ocupar plazas de extranjeros. Sin embargo, pese a que Montes cumple con el perfil deportivo deseado, las condiciones económicas de una eventual negociación complicarían su fichaje.
De acuerdo con información de Felipe Galindo, periodista de RG La Deportiva, el factor económico representa el principal impedimento para concretar el regreso del seleccionado mexicano. La operación supondría un desembolso masivo, tanto por las exigencias de su actual equipo como por las pretensiones salariales de Montes.
El Lokomotiv de Moscú no contemplaría la opción de desprenderse de César Montes a cualquier precio. El conjunto ruso espera recibir entre ocho y diez millones de dólares por la carta del zaguero mexicano, una cifra que les permitiría recuperar lo invertido.
No obstante, el mayor inconveniente radicaría en las condiciones contractuales que podría pretender el futbolista. Para aceptar su regreso al fútbol mexicano, Montes aspiraría a convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de toda la Liga MX, una exigencia que actualmente resulta difícil de satisfacer para los Rayados.
Monterrey tiene dentro de su plantilla a varios de los futbolistas con mayores ingresos de la Liga MX. En consecuencia, incorporar otro contrato de semejantes dimensiones supondría incrementar considerablemente una masa salarial que ya representa un compromiso financiero importante para el club.
Así, salvo que las condiciones económicas sufran modificaciones sustanciales durante las próximas semanas, el regreso de César Montes a Monterrey parece una alternativa poco realista para este invierno.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.