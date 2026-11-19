La directiva de Monterrey tendría entre sus prioridades para el mercado de invierno la incorporación de un defensa central mexicano. Si bien el nombre de César Montes resulta atractivo por su calidad y pasado dentro de la institución, su regreso a la Liga MX luce poco viable, al menos con destino a Rayados.

La intención del conjunto regio sería fortalecer su estructura defensiva con un futbolista nacional de garantías, una condición que reduciría la necesidad de ocupar plazas de extranjeros. Sin embargo, pese a que Montes cumple con el perfil deportivo deseado, las condiciones económicas de una eventual negociación complicarían su fichaje.

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El regreso de César Montes a Monterrey parece cada vez más lejano.



😰 Reporta Felipe Galindo de RG La Deportiva, que para Rayados es muy difícil pagar lo que pide el ‘Cachorro’ para su regreso.



🤑 Sumado a los 10MDD en lo que está tasado el jugador para salir. pic.twitter.com/VRP80vl9GK — Futbol Total (@futboltotal) November 18, 2026

De acuerdo con información de Felipe Galindo, periodista de RG La Deportiva, el factor económico representa el principal impedimento para concretar el regreso del seleccionado mexicano. La operación supondría un desembolso masivo, tanto por las exigencias de su actual equipo como por las pretensiones salariales de Montes.

El Lokomotiv de Moscú no contemplaría la opción de desprenderse de César Montes a cualquier precio. El conjunto ruso espera recibir entre ocho y diez millones de dólares por la carta del zaguero mexicano, una cifra que les permitiría recuperar lo invertido.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

No obstante, el mayor inconveniente radicaría en las condiciones contractuales que podría pretender el futbolista. Para aceptar su regreso al fútbol mexicano, Montes aspiraría a convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de toda la Liga MX, una exigencia que actualmente resulta difícil de satisfacer para los Rayados.

Monterrey tiene dentro de su plantilla a varios de los futbolistas con mayores ingresos de la Liga MX. En consecuencia, incorporar otro contrato de semejantes dimensiones supondría incrementar considerablemente una masa salarial que ya representa un compromiso financiero importante para el club.

Así, salvo que las condiciones económicas sufran modificaciones sustanciales durante las próximas semanas, el regreso de César Montes a Monterrey parece una alternativa poco realista para este invierno.

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