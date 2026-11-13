Hugo Cuypers pone a la Liga MX por encima de la MLS

Uno de los fichajes más mediáticos del pasado verano dentro de la Liga MX fue el de Hugo Cuypers con el Monterrey. El belga decidió dejar de lado las comodidades de la MLS con el Chicago Fire para medirse dentro de las exigencias del fútbol mexicano.

Dicha decisión ha hecho que el delantero se enfrente a un nivel de exigencia mayor. Sin embargo, también encontró beneficios deportivos inesperados, uno de ellos, su primer llamado a la selección de Bélgica para el parón de selecciones en curso.

🇧🇪⚽ ¡CUYPERS REVELÓ POR QUÉ ELIGIÓ JUGAR EN MÉXICO!



El delantero belga de Rayados explicó que una de sus razones para llegar a la Liga MX fue tener más posibilidades de ser convocado a la Selección de Bélgica. Además, aseguró que en México se juega con mayor intensidad que en… pic.twitter.com/u6JRV68UCu — MedioTiempo (@mediotiempo) November 12, 2026

Sabía que en México tenía más posibilidades de formar parte de la selección que en la MLS. En marzo, los Leones Rojos estuvieron en Chicago para varios partidos de entrenamiento. El entrenador en jefe Rudi Garcia, el director deportivo Vincent Mannaert y Pierre Locht hablaron conmigo. Hugo Cuypers

Hugo afirmó que a su entender, la Liga MX es mejor que la MLS.

La competición mexicana es más fuerte que la MLS. Jugamos mucho más a un estilo europeo, con una mayor intensidad y un nivel que se acerca más a Europa.

En la MLS, los partidos hasta los playoffs a veces parecen casi partidos de entrenamiento.

Aquí se ven menos superestrellas, pero más jugadores que tienen una bonita carrera en Europa.

Por eso, el nivel es mucho más equilibrado. Otra razón por la que quería dejar Chicago es la falta de emoción en la MLS.

El fútbol no es una prioridad ahí. Quería sentir de nuevo pasión, emociones e intensidad. Y eso lo encuentro aquí. En México, seis o siete clubes juegan siempre para 40.000 a 50.000 aficionados. Nosotros también. Estadios bonitos, ambiente fantástico.

Monterrey v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para cerrar, Cuypers afirmó que tuvo opciones de regresar a Europa el pasado verano, sin embargo, el ofrecimiento de Monterrey le resultó mucho más atractivo en todos los sentidos.

Decidí ir a Monterrey a finales de julio. La otra opción era esperar hasta finales de agosto para volver a Europa. Había interés de grandes competiciones europeas. Pero entonces oyes: “Estás en una lista”. Sí, pero ¿en qué posición? ¿Tercera? ¿Séptima? No quería esperar a eso. En Monterrey sabía exactamente en qué posición estaba. Por eso elegí por seguridad. Hugo Cuypers

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