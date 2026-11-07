Infantino descarta ampliar el Mundial a 64 selecciones

Gianni Infantino habría decidido abandonar su idea de ampliar el Mundial de 48 a 64 selecciones. El presidente de la FIFA se prepara para las elecciones de marzo de 2027, en las que buscará continuar al mando del organismo y, a diferencia de lo que se esperaba inicialmente, tendrá competencia.

Hasta hace poco, todo indicaba que el suizo conseguiría otro mandato sin oposición. Sin embargo, su polémica propuesta de permitir que inversores privados adquirieran participaciones económicas en futuras ediciones del Mundial generó críticas y perjudicó su popularidad, al punto de poner en discusión su continuidad.

Según informó The Times, Infantino habría comunicado en privado que tampoco seguirá adelante con la ampliación del Mundial a 64 participantes, decisión estaría relacionada con su intención de recuperar el apoyo de los sectores que cuestionan su gestión.

Este cambio de postura coincide con la aparición de un rival para las próximas elecciones. Se trata de Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol, quien confirmó su intención de competir por la presidencia de la FIFA.

Sumado a eso, proximamente se anunciaría otra candidatura, que contaría con el respaldo de la UEFA, organismo rector del fútbol europeo.

¿Quién es Kozo Tashima?

Kozo Tashima | Stephen McCarthy/GettyImages

Tashima jugó en la selección de Japón entre 1979 y 1980 y trabajó como técnico en las categorías juveniles del país. En 2010 asumió como vicepresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol y, desde entonces, ocupó distintos cargos dentro de los organismos internacionales.

Durante los últimos 15 años integró el Comité Ejecutivo de la Confederación Asiática de Fútbol y lleva 11 años como miembro del Consejo de la FIFA. Ahora buscará llegar a la presidencia, cargo que Infantino ocupa desde 2016.

El japonés cuestionó públicamente algunas decisiones del actual presidente, especialmente su intervención en la polémica por la suspensión de Folarin Balogun y el trato que recibió la selección de Irán, ambos sucesos en el Mundial 2026. "Me decepcionó mucho que intervinieran factores externos e influyeran en lo que estaba ocurriendo dentro del campo de juego", confesó.

El dirigente, si bien reconoció que sus posibilidades de ganar las elecciones son limitadas, considera importante presentar una alternativa a la actual conducción. "No creo que en este momento tengamos posibilidades de ganar, pero creo que sería positivo que la Asociación Japonesa de Fútbol pudiera transmitir al resto del mundo cuál es la postura de Japón", explicó. "Si me presento, quiero ganar, aunque creo que existen cuestiones mucho más importantes que una victoria o una derrota", agregó.

Por ahora, Infantino conserva el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol y había recibido anteriormente el apoyo del jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, aunque todavía se desconoce si mantendrá esa posición después de que Tashima anunciara su candidatura.

Por su parte, tanto la UEFA como la Concacaf pidieron que el suizo deje la presidencia. Estas confederaciones van a tener decidir si apoyan al Tashima o si respaldan a otro candidato que todavía no fue anunciado.