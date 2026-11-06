Inter Miami vs Charlotte FC: previa, predicciones y alineaciones

Estamos en la última jornada de la fase regular de la temporada 2026, a un paso de arrancar con los Playoffs. El Inter Miami, actual campeón defensor, se mide al Charlotte FC en el Nu Stadium, este sábado 7 de noviembre, aunque los dos ya tienen asegurado su lugar en la postemporada.



En la pasada jornada, las Garzas enfrentaron al New England Revolution en el Gillette Stadium, un rival al que debían vencer si o sí porque podía arrebatarles el subliderato. Los de Florida cumplieron con la misión, ya que remontaron 1-2 de la mano de los argentinos Germán Berterame y Lionel Messi. Con esto, los de rosa se mantienen en el segundo peldaño de la Conferencia Este con 59 puntos, sin poder luchar por la cima, pues el Nashville SC tiene 74 unidades. No obstante, los Revs todavía acechan con sus 58 puntos, por lo que los Herons deben tener un buen cierre.



Por otro lado, El Acuñado también tiene su boleto en mano para los Playoffs porque goleó 4-0 al Orlando City con los tantos de Henry Kessler, el francés Allan Saint-Maximin (que acabó expulsado), el maliense Abdoulaye Doucouré y el beninés Rodolfo Aloko y es quinto de la clasificación en la Conferencia Este tras cosechar 53 unidades, sin que nadie pueda superarlos ya. Eso sí, El Equipo de las Carolinas aún puede aspirar al cuarto peldaño, donde el Chicago Fire está con 55 puntos. Con esto en cuenta, saldrá a buscar la victoria en patio ajeno.

Pronóstico SI

El Inter Miami estaba teniendo dificultades para poder ganar en casa, pero por fin lo logró el pasado sábado 10 de octubre, por lo que sus duelos de local no garantizan siempre una victoria. No obstante, ha marcado en cada uno de sus doce partidos de local desde principios de agosto. Otra factor a favor es su capitán, Lionel Messi, que sigue enrachado con 26 goles estando en el segundo puesto de ocasiones creadsa con 24. Del otro lado, Charlotte FC viene de marcar cuatro goles en sus últimos dos juegos, sin embargo, uno de sus mejores hombres es Allan Saint-Maximin, quien se fue expulsado, por lo que sufrirán a la ofensiva, mas el israelí Idan Toklomati es el mejor goleador del club con 15. Asimismo, cuentan con el arquero croata Kristijan Kahlina, quien lidera la MLS en paradas por partido con 4.6 de media. Seguramente veremos un emocionante empate.



Pronóstico: Inter Miami 2-2 Charlotte FC

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

El último enfrentamiento acabó sin anotaciones en el Bank of America Stadium.

Inter Miami: 2

Empates: 2

Charlotte FC: 1

¿A qué hora se juga el Inter Miami vs Charlotte FC?

Ciudad: Miami, Florida

Estadio: Nu Stadium

Fecha: sábado, 7 de noviembre

Horario: 14 h (EEUU ET), 15 h (México)

Últimos 5 partidos

Inter Miami Charlotte FC New England Revolution 1-2 Inter Miami Charlotte FC 4-0 Orlando City SC Inter Miami 2-2 FC Cincinnati Charlotte FC 4-0 CF Montréal New York Red Bulls 2-0 Inter Miami Portland Timbers 3-2 Charlotte FC Atlanta United 1-3 Inter Miami Philadelphia Union 2-2 Charlotte FC Inter Miami 2-0 New York City FC Columbus Crew 3-1 Charlotte FC

¿Cómo ver el Inter Miami vs Charlotte FC?

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Últimas noticias del Inter Miami

Tras la anotación y asistencia de Lionel Messi ante el New Englad Revolution, el técnico argentino Cristian González elogió a su compatriota, indicando que merece ser el Mejor Jugador de la temporada 2026 de la MLS, además que debió llevarse una vez más el Balón de Oro, el cual ganó el inglés Harry Kane.



“No tengo duda (Messi) es el mejor de todos. No se compara ninguno con él. Con todo respeto al resto de sus colegas. Pero yo creo que Leo, a su edad y lo que representa y lo que hace, obvio que merece (ser el MVP de la MLS). Desde mi punto de vista, como mereció también el Balón de Oro. Pero bueno, son decisiones que uno ya no entra, pero ojalá, Dios quiera, pueda lograrlo nuevamente por él, porque creo que se lo merece, desde mi punto de vista y para el Inter, que también lo posiciona en un momento histórico a la hora del crecimiento que viene haciendo este club”, dijo El Kily.



Asimismo, el entrenador dejó en claro que no dará descanso a sus estrellas, ya que buscará quedarse con el segundo sitio de la tabla. Por lo tanto, Messi y su compatriota Rodrigo De Paul liderarán la alineación.

Lionel Messi | Icon Sportswire/GettyImages

La posible alineación del Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Micael Dos Santos, Carlos Casemiro, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Germán Berterame, Riquelme Fillipi.

Últimas noticias del Charlotte FC

El defensa Henry Kessler y el portero Kristijan Kahlina fueron incluidos en el Once Ideal de la Jornada 34 de la MLS tras la goleada sobre Orlando City. Esta es la primera vez que el zaguero recibe este reconocimiento semanal desde que se unió al club, mientras el croata lo recibió por décima ocasión en su carrera.



Asimismo, el cancerbero seguió demostrando su superioridad en el Bank of America Stadium, manteniendo su portería en cero en los últimos dos juegos del Acuñado como local. El sábado culminó con siete atajadas, dos de ellas espectaculares, y seis dentro del área. Lidera en goles salvados (157) y elevó su total de partidos sin recibir goles en la liga a 44.



Por último, el Comité Disciplonario de la MLS multó a Allan Saint-Maximin con un juego de suspensión por no abandonar el campo a tiempo en el minuto 89.

Kristijan Kahlina | Grant Halverson/GettyImages

La posible alineación del Charlotte FC (4-2-3-1): Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo; Ashley Westwood, Djibril Diani, Pep Biel; Liel Abada, Idan Toklomati, Rodofo Aloko.

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