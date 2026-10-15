¿Investigarán al New York City por los problemas financieros del Manchester City?

Aunque el Manchester City fue declarado culpable recientemente por infringir el reglamento financiero, la Major League Soccer (MLS) ha confirmado que su club hermano, el New York City FC, no será investigado por posibles irregularidades.

El mundo del fútbol sigue conmocionado tras la confirmación, por parte de la Premier League, de que el Manchester City incurrió en un «fraude», al ser declarado culpable de casi todos los cargos relacionados con el incumplimiento de las normas del «juego limpio financiero» (financial fair play) entre 2009 y 2018. Pese a que el club mantiene su inocencia, se espera que reciba importantes sanciones antes de que finalice la temporada.

El Manchester City fue adquirido en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan; posteriormente, en 2013, se fundó el holding City Football Group con el objetivo de ampliar su cartera de clubes. El New York City FC (NYCFC) fue el primer equipo en incorporarse a este grupo, uniéndose a la MLS en 2015 como franquicia de expansión.

Aunque ambos clubes cuentan con juntas directivas independientes, Andrew Widdowson —actual director financiero del NYCFC— ocupó el cargo de director financiero en el Manchester City durante todo el periodo en el que el club infringió las normas financieras de la Premier League, según informa *The Athletic*.

Dada esta estrecha vinculación con el Manchester City, surgieron dudas sobre si el NYCFC sería investigado por la MLS ante posibles irregularidades similares. Sin embargo, todo apunta a que el campeón de la MLS Cup de 2021 saldrá indemne del escándalo que afecta a su club hermano.

La MLS descarta investigar al NYCFC a raíz de las acusaciones contra el Manchester City

Al ser consultado sobre la culpabilidad del Manchester City y la posibilidad de que la liga iniciara una investigación sobre el NYCFC, el comisionado de la MLS, Don Garber, no solo descartó tal escenario, sino que elogió al City Football Group por su contribución al crecimiento de la MLS.

MLS commissioner Don Garber says the league won't investigate NYCFC's owners over Man City's Premier League financial violations guilty verdict.



“We’re not in the business of looking [at] what our team owners do in other leagues." — Front Office Sports (@FOS) October 13, 2026

«Tenemos la suerte de contar en nuestra liga con propietarios que poseen varios equipos en distintas competiciones», declaró Garber el miércoles durante la cumbre *Front Office Sports Tuned In*. «Tenemos a Stan Kroenke [propietario de los Colorado Rapids] como dueño del Arsenal, y contamos con propietarios que tienen equipos en España, Italia y el resto del mundo.

A special visit from a legend of the game 🧠⚽️



Pep Guardiola joined us for the Hudson River Derby this past weekend and spent some time talking to fans. pic.twitter.com/1zjyqL8LxL — New York City FC (@newyorkcityfc) September 23, 2026

»La MLS observa cómo actúan los propietarios en cumplimiento de nuestras normas aquí en la liga. Debo decir que valoramos y agradecemos lo que el NYCFC ha hecho a través de su grupo propietario, City Football Group: invertir en nuestra liga, construir un gran equipo, levantar un estadio para la MLS NEXT Pro en Nueva Jersey y, por supuesto, desarrollar el estadio que inaugurarán en Queens.

»Sin embargo, no nos dedicamos a fiscalizar lo que los dueños de nuestros equipos hacen en otras ligas; francamente, no creo que ninguna liga se detenga a analizar las acciones de propietarios que mantienen inversiones múltiples en diversos deportes.

»La propiedad de varios equipos es una realidad con la que todos convivimos y que gestionamos; contamos con nuestras propias normas de gobernanza para regular el comportamiento de estos propietarios».

Los New York Red Bulls, el Inter Miami y el Real Salt Lake figuran entre las franquicias de la MLS cuyos propietarios también poseen participaciones en clubes de fútbol europeos.

Puede que el City y su grupo propietario se encuentren en el ojo del huracán, con la amenaza de sanciones potencialmente sin precedentes en el horizonte, pero al otro lado del Atlántico, el NYCFC parece estar a salvo de cualquier escrutinio.

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