Italia vs Francia: previa, predicciones y alineaciones

Las selecciones de Italia y de Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre en el Stadio Giuseppe Meazza por la quinta fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. Les Bleus lideran el grupo con 10 puntos, los italianos son segundos con 7 y Bélgica, con 6, acecha desde atrás. Solo los dos primeros avanzan a los cuartos de final y todo puede pasar en estas dos jornadas.

La Azzurra vive un claro resurgir desde la vuelta de Roberto Mancini al banco. Después de quedarse afuera de su tercer Mundial consecutivo, empezó esta Nations League con una dura derrota como local ante Bélgica, pero se recuperó rápidamente con dos triunfos sobre Turquía y un valioso empate en París. El entrenador campeón de la Euro 2020 quiere volver a meter a su selección en la conversación de las potencias y Milán es el escenario ideal para demostrarlo.

Francia, por su parte, llega primera e invicta, con tres victorias y un empate. En el inicio de la era de Zinedine Zidane, el equipo mostró más solidez defensiva, con apenas dos goles recibidos en cuatro partidos, y sostiene uno de los ataques más temibles del mundo. Un triunfo le asegurará un lugar en la siguiente etapa.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de Nations League.

Pronóstico SI

Italia demostró en Saint-Denis que puede competirle de igual a igual a esta Francia, con un bloque ordenado y un Donnarumma inspirado. En San Siro tendrá además el empuje de su gente y la necesidad de sumar para no depender de lo que pase en Bruselas. Pero enfrente estará un rival que recupera a Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Ibrahima Konaté, y que tiene en Olise a su jugador más desequilibrante.

Todo indica que será un partido parejo y táctico, como el de la ida. Un empate le sirve más a Francia que a Italia, pero la paridad entre ambos lo vuelve el resultado más probable.

Pronóstico: Italia 1-1 Francia

¿A qué hora se juega el Italia vs Francia?

Ciudad: Milán, Italiaa

Estadio: Stadio Giuseppe Meazza

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: István Kovács (ROU)

Historial de enfrentamientos directos entre Italia y Francia (últimos cinco partidos)

Italia : 1

: 1 Empates : 1

: 1 Francia: 3

Último partido entre ambos: 02/10/2026 - Francia 1-1 Italia - Nations League 26/27, Liga A - Grupo 1, Fecha 3

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3 | Image Photo Agency/GettyImages

Últimos 5 partidos

Italia Francia Italia 3-1 Turquía 05/10/26 Francia 4-1 Bélgica 05/10/26 Francia 1-1 Italia 02/10/26 Francia 1-1 Italia 02/10/26 Turquía 1-4 Italia 28/09/26 Bélgica 0-1 Francia 28/09/26 Italia 0-2 Bélgica 25/09/26 Turquía 0-1 Francia 25/09/26 Grecia 0-1 Italia 07/06/26 Inglaterra 6-4 Francia 18/07/26

¿Cómo ver el Italia vs Francia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias de Italia

Mancini convocó a 31 jugadores e incluyó varias sorpresas. Debutarían en la selección mayor Alphadjo Cisse (Milan), Mattia Liberali y Riccardo Cassano (Como), Simone Lontani (Parma) y Luca Koleosho (Paris FC). A último momento se sumaron Federico Gatti y Matteo Palma. También vuelve Nicolò Zaniolo, mientras que la gran ausencia es la de Mateo Retegui. Gianluca Mancini, defensor de la Roma, se bajó de la convocatoria por una molestia muscular.

El técnico se mostró satisfecho con la evolución del equipo y dijo estar feliz por lo mucho que mejoró la Azzurra en el último mes. Con un plantel cada vez más joven, el gran objetivo es meterse en los cuartos de final.

Italy Training Session & Press Conference | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

Posible alineación de Italia (3-5-2): Donnarumma; Scalvini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Pio Esposito, Scamacca.

Últimas noticias de Francia

Zidane no podrá contar con varios jugadores de peso. Ousmane Dembélé, William Saliba, Jules Koundé, Manu Koné, Maxence Lacroix, Estéban Lepaul y Maghnes Akliouche, todos lesionados, se pierden la doble jornada. Pierre Kalulu se sumó a la lista de lesionados y fue reemplazado por Sael Kumbedi. Vuelven Mbappé, Tchouaméni, Konaté, Warren Zaïre-Emery y Marcus Thuram.

La gran sorpresa de la lista es Pablo Pagis, mediapunta del Paris FC, quien recibió su primera convocatoria en lugar de Akliouche. Zidane sostuvo al arquero Robin Risser, pese a que el Lens recibió nueve goles ante el Como en la Champions, y dejó afuera a Mathys Tel, que figuraba entre los preconvocados.

France National Football Team head coach Zinedine Zidane | Anadolu/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Truffert; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Mbappé.

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