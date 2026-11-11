Zidane no contará con Mbappé para el encuentro entre Francia e Italia

La selección de Francia recibió una noticia preocupante en la previa de su compromiso frente a Italia por la UEFA Nations League 2026/27. Kylian Mbappé no participó en el entrenamiento de este miércoles y permaneció bajo tratamiento médico debido a unas molestias en los isquiotibiales, por lo que su presencia en el encuentro del jueves en Milán está prácticamente descartada.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el delantero del Real Madrid trabajó al margen del grupo, aunque no ofreció detalles sobre su evolución. La intención es que pueda recuperarse durante los próximos días y esté disponible para el segundo compromiso de esta ventana internacional, frente a Turquía, programado para el domingo 15 en Burdeos.

🇫🇷 Mbappé inquieta



❌ No se entrena con Francia a 24 horas del partido ante Italia y se queda en el gimnasio, aunque la FFF aclara que no se encuentra lesionado



✍️ @AndiOnrubia https://t.co/KiyMTuzPNO — Diario AS (@diarioas) November 11, 2026

Una nueva preocupación física para Mbappé

La situación genera especial atención porque el futbolista acaba de regresar a una convocatoria internacional después de perderse los últimos tres encuentros de Francia por una lesión en la rodilla izquierda. Su último antecedente con el seleccionado había sido el 25 de septiembre, cuando marcó el gol del triunfo por 1-0 ante Turquía, en el estreno de la Nations League bajo la conducción de Zinédine Zidane.

Sin embargo, durante aquel partido también sufrió molestias en la rodilla y tuvo que abandonar el terreno de juego antes de lo previsto. Ahora, cuando buscaba recuperar continuidad con su país, apareció un nuevo inconveniente físico que amenaza con dejarlo afuera de otro compromiso importante.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen. Francia visitará a Italia este jueves 12 de noviembre y, posteriormente, recibirá a Turquía el domingo. La prioridad pasa por conseguir que Mbappé llegue en condiciones al segundo encuentro, siempre que su evolución durante las próximas jornadas sea favorable.

Zidane busca recuperar la mejor versión de su capitán

Más allá de los problemas físicos, el delantero también atraviesa un contexto particular dentro del seleccionado. Según informó L'Équipe, su relación con Zidane todavía no alcanza el nivel de entendimiento que mantenía con Didier Deschamps, anterior entrenador de Francia.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

El origen de las diferencias estaría en una decisión táctica tomada durante la primera concentración del nuevo seleccionador. Zidane ubicó a Mbappé sobre una de las bandas y le otorgó a Ousmane Dembélé la posición de delantero centro. Una modificación que, de acuerdo con el medio francés, pudo interpretarse como una pérdida de protagonismo para el atacante del Real Madrid.

Consciente de la situación, Zidane tendría la intención de modificar ese escenario durante esta convocatoria. De hecho, ya adelantó que Mbappé volvería a desempeñarse como referencia ofensiva, aunque la ausencia de Dembélé, que no fue convocado por lesión, también condiciona las alternativas disponibles.

Así, Francia afronta la recta decisiva de la fase de grupos con una preocupación que va más allá de los resultados. Los Bleus lideran el Grupo 1 de la Liga A con tres victorias y un empate, y necesitan apenas un punto en sus dos últimos compromisos para asegurar su clasificación a los cuartos de final.