Jesús Corona volvería a la selección mexicana de fútbol; ¿cuándo juega Rayados y qué partido se perdería?

Jesús: el 'Tecatito' Corona parece haber tomado un nuevo aire en su carrera, esto, bajo la dirección técnica del estratega argentino Matías Almeyda. Es uno de los hombres más importantes en el ataque del Club de Fútbol Monterrey, y, según informa TUDN, su esfuerzo se verá recompensado con un nuevo llamado a la selección mexicana de fútbol en esta próxima Fecha FIFA. Así lo informó el reconocido periodista deportivo, Gibran Araige.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨TECATITO ESTÁ DE VUELTA🚨



Después de cuatro años, Jesús Manuel Corona vuelve a la Selección Mexicana. A sus 33 años, vive un buen momento con Rayados y Rafa Márquez apuesta por su desequilibrio.



Su último partido con el Tri fue en junio de 2022.



¡Regresa el… pic.twitter.com/359fObR3iO — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 4, 2026

¿Cuándo se juega la Fecha FIFA del mes de noviembre?

SOCCER: JUN 22 CONMEBOL Copa America - Mexico vs Jamaica | Icon Sportswire/GettyImages

El parón por la Fecha FIFA se llevará a cabo desde el día 9 hasta al 17 de noviembre, aunque la selección mexicana de fútbol solo jugará el sábado 14 y el martes 17 de noviembre, para los duelos correspondientes a la eliminatoria de la CONCACAF Nations League.

Si la lógica se impone y la escuadra tricolor termina por vencer al conjunto jamaiquino, los dirigidos por Rafael Márquez avanzarán de forma directa al Final Four de dicha competencia.

¿Cuándo juega Rayados y qué partido se perdería Jesús Corona?

Mexico v United States | Omar Vega/GettyImages

Jesús: el 'Tecatito' Corona, no había sido convocado por la selección mexicana de fútbol desde el lejano mes de junio del año 2022. Sin lugar a dudas, volver representará, para él, un motivo de orgullo y felicidad.

Por otro lado, significa también una baja sensible para el Club de Fútbol Monterrey de cara al cierre de la temporada regular, en donde, los dirigidos por el 'Pelado' Almeyda necesitan cerrar de gran manera para así clasificar a la liguilla en busca del campeonato.

El parón por la Fecha FIFA coincidirá con el partido entre Rayados y Querétaro, correspondiente a la fecha siete por el torneo de Apertura 2026, el cual se había pospuesto para que el Monterrey jugará la final de la Leagues CUP, misma que acabó perdiendo 2-0 ante los Diablos Rojos de Toluca.

Los tres futbolistas que perdería Rayados para el duelo contra el Querétaro

Monterrey v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Y las malas noticias para la Pandilla del Cerro de la Silla no paran ahí. Y es que, además de Jesús: el 'Tecatito' Corona, Víctor Guzmán y Orbelín Pineda también serían convocados por la selección mexicana de fútbol este jueves 5 de noviembre, por lo que tampoco podrían contar con ellos para el duelo ante los Gallos Blancos, que son un rival directo en la lucha por uno de los últimos lugares a la fiesta grande del fútbol mexicano.

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