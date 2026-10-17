José Mourinho sobre Vinicius Júnior: "El verano pasado, probablemente, habría forzado mi salida"

La situación que atraviesa Vinicius Jr. en el Real Madrid es de todo menos sencilla. El carioca salió expulsado la pasada jornada por tirar del pelo a Saliba en una jornada en la que el propio Vini acabaría enviando el balón al fondo de las mallas. Ésta circunstancia se une a un creciente descontento de la grada merengue consecuencia de las pobres actuaciones que viene mostrando el ex de Flamengo en estos últimos tiempos.

La acción con Saliba ha acabado por acarrearle una sanción de cuatro partidos ligueros, pues al tirón de pelo se le unió una protesta desmedida contra el colegiado.

A José Mourinho le han preguntado en rueda de prensa por la situación de Vinicius, y el luso ha vuelto a demostrar que está del lado del jugador. La prensa ha querido ir más allá, y en lugar de preguntarle por su opinión sobre la actitud de la estrella del Madrid, han preferido saber cómo actuaría José Mourinho si se encontrase en la situación de Vinicius. A continuación les dejamos con la contundente y sorprendente respuesta del técnico merengue:

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: José Mourinho says he would have LEFT Real Madrid if he were in Vinícius Jr’s position!



“If I were in his position, I would PROBABLY NOT STILL BE HERE.”



“Last summer, I would probably have FORCED MY WAY OUT to another league, where I would have been respected by… pic.twitter.com/LEB708VxeA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2026

Las declaraciones de José Mourinho en rueda de prensa

«Si estuviera en su posición, probablemente no seguiría aún aquí».



«El verano pasado, probablemente habría forzado mi salida hacia otra liga, donde sería respetado por otros clubes y aficionados del equipo contrario».



«Pero debido a su amor por el club y la ciudad, él cree que las cosas aún pueden mejorar. Extendió su contrato y sigue sonriendo».



«Vinícius Jr. es una de las influencias positivas más importantes en el equipo. Se lleva bien con todos».



«La fortaleza mental que tiene, después de todo lo que ha pasado, y el hecho de que aún pueda sonreír, es increíble».

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Tullio M. Puglia/GettyImages

Existe mucha especulación sobre si el técnico portugués será capaz de sentar a Vinicius por culpa de sus malas actuaciones recientes, pero lo que está claro es que sea capaz o no, el luso ha conseguido tener al brasileño de su lado.