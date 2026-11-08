Las cuatro jornadas de sanción recibidas tras el tirón de pelo a Nathan Saliba en el encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal le han jugado tremendamente en contra a Vinicius Jr. Esto generó una pérdida de confianza en lo personal y la explosión de Yan Diomandé no ayudó para nada a la moral del brasileño.

El Diario AS informa que el brasileño sabe que no tiene asegurada la titularidad una vez que deje atrás la sanción de cuatro jornadas por LaLiga, ya que en los minutos que tuvo por la UEFA Champions League no ha logrado demostrar un nivel que justifique ir desde el arranque sin ningún tipo de cuestionamiento.

🇧🇷 Dos maneras de gestionar a Vinicius@jfelixdiaz pic.twitter.com/xpDywLxi3o — Diario AS (@diarioas) November 8, 2026

Si bien es plenamente consciente de esta situación, también recibe constantemente el apoyo del entrenador, los directivos y varios compañeros como Kylian Mbappé y Federico Valverde, que se pronunciaron públicamente en su favor en las últimas semanas.

“Lo importante es que, aunque falle, lo siga intentando, que siga aportando. Esa energía que todos tenemos se la brinda al equipo, tiene buena sintonía y llegarán las cosas buenas. Uno trabaja con menos presión, disfruta porque las cosas están saliendo. Y mañana, otra vez a entrenar”, dijo El Pajarito sobre Vini.

Por su parte, Kylian Mbappé: "Está bien que Vinícius esté triste porque él quiere dar mucho al equipo y a la gente. Tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es. Es un gran jugador que tiene una gran calidad".

Una de las formas de recuperar a Vinicius Jr. es darle apoyo sin asegurarle presencia: tiene respaldo pero su lugar en la cancha se lo tiene que ganar con rendimientos dentro del campo y entrenando al 110% de su capacidad. En lo que va de la temporada, el internacional brasileño lleva solamente un gol y tres asistencias en 12 encuentros, una cosecha muy lejana a la que había prometido el ex Flamengo para ganar el Balón de Oro en 2024.