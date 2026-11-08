José Mourinho y sus declaraciones sobre Javier Aguirre tras la victoria del Real Madrid ante el Valencia

El sábado 7 de noviembre del 2026, en el estadio de Mestalla, el Valencia recibió la visita del Real Madrid para el partido correspondiente a la fecha número 12 de LaLiga. Con goles de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé, el conjunto blanco ganó 3-0 a domicilio y se mantiene en la pelea por el liderato de la competencia.

Al término del compromiso, el director técnico portugués, José Mourinho, habló frente a los medios respecto a lo que le dijo al estratega mexicano Javier Aguirre, en una muestra clara de su personalidad franca... ¿y sobrada? Esto fue lo que comentó:

Lo que le he dicho a Aguirre después del partido es ‘no estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos’, y es la verdad.



El problema no es Aguirre, porque es un entrenador con una gran experiencia, pero la verdad es que los jugadores del Real Madrid son muy buenos y los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar. José Mourinho

Javier Aguirre: un hombre respetado en el fútbol español

Real Madrid CF v RCD Espanyol - La Liga | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

''Nadie es profeta en su propia tierra'', dice el refrán, y Javier Aguirre materializa esto a la perfección. El director técnico mexicano, a pesar de haber sido tres veces mundialista con la selección mexicana de fútbol (2002, 2010 y 2026), no termina por ganarse el respeto de la fanaticada mexicana.

En cambio, en España, es sumamente querido. Y el aprecio se lo ha ganado sin necesidad de haber salido nunca campeón, sí salvando del descenso a clubes como el Osasuna, dándoles una nueva identidad y haciéndolos soñar con cosas importantes, tal como lo hizo en su momento con el Mallorca, llevándolos incluso a disputar la final de la Copa del Rey en el 2024, misma que perdió en tanda de penales ante el siempre complicado Athletic Club de Bilbao.

El acto de José Mourinho, aunque muchos pueden llegar a considerarlo como una especie de burla, es, a su vez, una muestra más del peso que tiene el nombre de Javier: el 'Vasco' Aguirre dentro de una de las ligas más prestigiosas a nivel mundial.

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