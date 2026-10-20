¿Juan Brunetta podría llegar a la selección mexicana?

La selección mexicana podría sumar un nuevo futbolista naturalizado en meses. Se trata de Juan Brunetta, mediocampista ofensivo de Tigres, cuyo nombre comienza a ganar fuerza dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Rafael Márquez ya valora la posibilidad de incorporarlo a su proyecto deportivo en un futuro cercano.

El futbolista argentino de nacimiento se encuentra bajo consideración del cuerpo técnico nacional, aunque cualquier convocatoria dependerá inicialmente de su situación legal. Brunetta acumula cuatro años y cuatro meses de residencia en México, por lo que todavía necesita cumplir con el periodo establecido para poder ser elegible al cien por ciento.

¿AL TRICOLOR? 🇲🇽



El nombre de Juan Brunetta empieza a sonar en el entorno Selección Mexicana.



💥 Omar Zerón que este pudo haber sido uno de los temas a tratar por parte de Rafael Márquez en su visita al entrenamiento de los Tigres recientemente. pic.twitter.com/EIEQs4JoAJ — Futbol Total (@futboltotal) October 18, 2026

De acuerdo con los tiempos contemplados, el jugador deberá completar cinco años de residencia en territorio mexicano para cumplir con uno de los requisitos fundamentales de elegibilidad establecidos por la FIFA. Por esta razón, junio o julio de 2027 aparecen como fechas clave definir su futuro con la camiseta de México.

El interés de la FMF responde a las características futbolísticas de Juan. El mediapunta desde su llegada al fútbol mexicano ha sido valorado como un “distinto”. Un todoterreno desde el centro de la cancha hasta la zona de ataque, un jugador tan capaz de marcar como de asistir.

Lla reciente visita de Rafael Márquez a las instalaciones de Tigres ha incrementado las especulaciones alrededor de esta posibilidad. Aunque no existe confirmación de que Brunetta haya sido uno de los jugadores sondeados, su nombre comienza a relacionarse directamente con los planes deportivos del seleccionador mexicano.

Sin embargo, existe una interrogante importante alrededor de esta operación: cuál es la postura del propio futbolista. Hasta el momento, se desconoce si Juan Brunetta estaría dispuesto a representar a México internacionalmente. El creador de juego a diferencia de otros hombres, nunca ha levantado la mano o externado un rechazo público por esta opción.

Por ahora, la posibilidad permanece en una etapa de valoración intrna, sin que exista una decisión definitiva sobre su incorporación. Además del tiempo de residencia, deberán cumplirse los requisitos de nacionalidad y elegibilidad internacional. Los próximos meses serán determinantes para conocer si Brunetta termina convirtiéndose en una opción real para Rafael Márquez.