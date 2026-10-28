¿Juan Brunetta podría ser convocado a la selección mexicana?

La selección mexicana atraviesa un momento complejo. Después de su decente actuación en el Mundial 2026, la gestión de Rafael Márquez al frente del Tri ha iniciado con más dudas que certezas. El mismo técnico abonó a enrarecer el ambiente tras afirmar que no cuenta con la "materia prima" para jugar con el FC Barcelona.

Las palabras de Márquez fueron duramente criticadas por un sector de la prensa. Sin embargo, reflejan la crisis que atraviesa el futbol mexicano: escasez de talento y problemas en la formación, consolidación y exportación de jugadores.

En este escenario, el técnico de la selección mexicana estaría interesado en sumar a un nuevo futbolista naturalizado. De acuerdo con un reporte de la cadena ESPN, Márquez preguntó sobre el estatus migratorio de Juan Brunetta, jugador de Tigres, tras su visita al club el pasado 15 de octubre.

Brunetta está en el radar de Rafa Márquez para la selección | YURI CORTEZ/GettyImages

¿Cuándo podría Juan Brunetta jugar con la selección mexicana?

Juan Brunetta llegó al futbol mexicano en julio de 2022. El mediocampista argentino fichó con Santos Laguna después de una experiencia fallida en el futbol europeo con el Parma. Con los Guerreros, el talentoso volante disputó un total de 56 partidos, anotó 19 goles y dio 20 asistencias. En julio de 2023, la directiva albiverde hizo válida la opción de compra y pagó cerca de 2.7 millones de euros a Godoy Cruz.

En enero de 2024, Tigres de la UANL se fijó en Brunetta y pagó una cifra cercana a los 6 millones de dólares por su ficha.

Con los felinos suma casi 150 partidos, 50 goles y 33 asistencias.

Durante su paso por la Liga MX, Brunetta se ha destacado por su visión de juego, su regate, su pegada y su capacidad de jugar como enganche, interior y hasta como extremo. En México no abundan muchos perfiles con sus características y, por lo mismo, el jugador está en el radar de Rafael Márquez.

Juan Brunetta, el volante que Rafa Márquez tiene en la mira | YURI CORTEZ/GettyImages

No obstante, todavía faltan un par de cuestiones para que Brunetta pueda jugar con el Tri. En primera instancia el jugador tiene que cumplir cinco años de residencia ininterrumpida en México, algo que conseguiría hasta junio de 2027. En segundo lugar, Brunetta tendría que realizar el cambio de federación.

Según el reporte de ESPN, esto no sería un problema, ya que al jugador le "movió el tapete" la idea de representar al combinado azteca.