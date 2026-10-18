Juan Brunetta rompe el silencio tras su increíble expulsión en el Chivas vs Tigres

Al minuto 36 de la primera mitad, luego de un pase exquisito por parte de Diego Lainez, Juan Brunetta había marcado el 1-0 para los Tigres. Su séptimo gol en lo que va del torneo; todo pintaba para que el argentino se volviera a vestir de héroe... pero no.

En los últimos instantes de la primera mitad, en una jugada que parecía no iba a tener mayor trascendencia, Juan Brunetta llegá con fuerza desmedida, en una entrada que el árbitro y el asistente no se la pensaron dos veces y la calificaron como correspondía: con una tarjeta roja, dejando a Tigres con 10 elementos dentro del terreno de juego.

Víctor Manuel Vucetich no tuvo otra opción más que la de intentar cuidar el marcador. Y lo estaba logrando, pero al minuto 77, Jordan Carrillo marcó el tanto del empate para el Rebaño Sagrado. Igual Tigres no se dejó caer y rescató un punto del estadio Akron.

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Al término del compromiso, el casaca número 11 de los Tigres, Juan Brunetta, destacó la actitud de sus compañeros mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Dejando en claro que la jugada que le costó la expulsión fue ''desafortunada''. Un error de cálculo sin la menor intención de lastimar a su adversario. Esto fue lo que publicó exactamente:

Gran esfuerzo del equipo en una cancha difícil y después de jugar con 10 más de 45 minutos.

Amargado por la expulsión pero fue una jugada desafortunada donde calculé mal y fue cien por ciento sin intención.

Cosas del fútbol. Juan Brunetta

El fútbol es un deporte colectivo, y así como los triunfos que consiguió Tigres de la mano de Juan Brunetta fueron victorias del equipo y no del futbolista en lo individual, hoy que le tocó fallar se espera que tanto los hinchas como sus compañeros lo respalden, sabedor de que necesitan llegar unidos a la recta final del campeonato mexicano, en busca de un boleto a la liguilla.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27