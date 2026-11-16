Jude Bellingham se ''olvida'' de su amistad con Cucurella y protagoniza un tenso momento en el España vs Inglaterra

En el Real Madrid, Jude Bellingham y Marc Cucurella son compañeros ejemplares. Se cuidan las espaldas, celebran los mismos triunfos y lamentan las mismas derrotas. Entrenan juntos, juegan juntos… son ‘‘uno’’

Sin embargo, cuando se trata de representar a sus respectivas selecciones, la amistad pasa a segundo término. Jude Bellingham ve por los ingleses y Marc Cucurella defiende a los españoles.

Cada quien vela por los intereses del país que los vio nacer, y, en el trance, evidentemente hay choques, disputas y jugadas que sacan chispas, como ocurrió este domingo 15 de noviembre, en el partido correspondiente a la fecha número seis por la UEFA Nations League.

Jude Bellingham y Marc Cucurella protagonizaron un tenso momento en el España vs Inglaterra | Michael Regan - The FA/GettyImages

¿Qué pasó entre Jude Bellingham y Marc Cucurella?

En los minutos finales de la primera mitad, Pau Cubarsí cometió una falta sobre Harry Kane. Una falta adentro del área, por lo que el árbitro francés Clément Turpin no se la pensó dos veces y marcó penal.

El ganador del Balón de Oro 2026 convirtió la falta en gol y los ingleses se fueron al descanso con la ventaja en el marcador.

En una toma paralela, se vio que Marc Cucurella estaba tendido en el césped. Fue en ese momento cuando su compañero en el Real Madrid, Jude Bellingham, se aceró hasta él… para recriminarle.

Cucurella le había realizado una dura falta en el mediocampo a Jude Bellingham, pero el silbante concedió la ley de la ventaja.

Cucurella no pudo evitar la caída de su selección | Carl Recine/GettyImages

Tan solo unos instantes después, el propio Cucurella recibió una falta (razón por la cual el jugador seguía tendido en el césped), propinada por Elliot Anderson. Pero el árbitro no la marcó.

La pelota siguió rodando y se acomodó en los botines de Harry Kane. Pau Cubarsí lo derribó, el silbante marcó penal y así Inglaterra puso el 1-0 ante una España furiosa, que reclamaba la supuesta falta en contra de Marc Cucurella.

Jude Bellingham, al verlo en dichas condiciones, se olvidó por completo del vínculo que los une y le gritó con todo. Tanto por la escena al exigir una falta que, a juicio inglés nunca existió, como por el contacto que el propio Marc le propinó, y que el silbante iba a marcar, pero optó por aplicar la ley de la ventaja.

Just two Real Madrid teammates 😂❤️



Jude Bellingham tried to pick Marc Cucurella up off the ground after a hard challenge during England vs. Spain 😧



He was 𝗡𝗢𝗧 buying his Real Madrid teammate’s reaction 💀 pic.twitter.com/LszmU4y7Ht — 433 (@433) November 15, 2026

Esto es tan solo una muestra del alto instinto de competitividad que define a las principales estrellas del fútbol mundial. Atletas ejemplares a los que, bajo ninguna circunstancia, les gusta perder.

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