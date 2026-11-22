La entrada en calor del Barcelona vs Villarreal no estuvo exenta de un momento preocupante para Lamine Yamal, quien tuvo que interrumpir los ejercicios previos al partido de este domingo en el Camp Nou para recibir atención médica por unas molestias en su tobillo derecho.

El delantero empezó la entrada en calor con normalidad, pero minutos después se sacó el botín para ser atendido por un fisioterapeuta sobre el campo de juego. Según se observó en la transmisión, el tratamiento se realizó en la zona del tendón de Aquiles y se extendió durante aproximadamente cuatro minutos.

La situación generó preocupación por la posibilidad de que el futbolista no pudiera disputar el encuentro correspondiente a la fecha 13 de LaLiga, sobre todo después de los problemas que sufrió durante sus últimos compromisos con el Barça y la selección española.

Lamine Yamal está con problemas en su tobillo derecho. pic.twitter.com/LWoWCY9SUR — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 22, 2026

De todas formas, este susto no implica que el campeón del mundo no sea titular. De hecho, después de recibir atención médica, el extremo volvió a ponerse el botín y retomó los ejercicios junto a sus compañeros.

Incluso pudo completar el calentamiento con remates al arco sin aparentes dificultades y por el momento, no se informó de ninguna lesión que le impida participar en el partido.

El episodio llega después de que el futbolista terminara con molestias el último compromiso de liga ante el Atlético de Madrid, en el que contribuyó con una asistencia para Fermín López en la victoria culé.

Esa situación hizo que necesitara algunos días de descanso y que no se incorporara desde el principio a la concentración de España en el parón internacional de noviembre. Por ese motivo, se perdió el partido ante República Checa, pero después se sumó a la Roja sin problemas y disputó los 90 minutos contra Inglaterra. En ese partido, que terminó con una derrota española por 3-2, Lamine dio una asistencia.

Su presencia desde el inicio supone una buena noticia para Hansi Flick, que podrá contar con uno de sus principales recursos ofensivos en el regreso del club después del parón.