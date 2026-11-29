¿Juega Lamine Yamal hoy con el FC Barcelona vs Deportivo de la Coruña a pesar de la lesión que arrastraba?
El FC Barcelona se juega una parada complicada este domingo en Riazor y necesita de todas y cada una de sus figuras para sacar adelante un partido fundamental: visitará al Deportivo La Coruña con la vuelta de futbolistas como Lamine Yamal, Andreas Christensen y Rodri. Por su parte, Marc Bernal será baja por problemas físicos.
Y si de inconvenientes con lesiones hablamos, el 10 del Barça fue uno de los que viene con un historial reciente: se perdió el partido de UEFA Champions League frente al Sabah en Azerbaiyán el pasado miércoles por precaución, además de que venía de no jugar en uno de los dos encuentros del parón internacional con España por ese mismo motivo.
Para enfrentar al Depor, Lamine Yamal sería titular junto con el once de gala del Barcelona para intentar sacar una ventaja aún mayor sobre el Real Madrid, que en la jornada del sábado sorprendió perdiendo con el Alavés en casa. El joven maravilla lleva jugados 17 encuentros en esta temporada, con 13 goles y misma cantidad de asistencias.
El FC Barcelona está en la cima de la clasificación de LaLiga con 36 puntos y un partido menos que el Atlético Madrid, que lo persigue con 34, y el Real Madrid, que quedó con 33. En caso de ganar frente al Depor, podría sacar una ventaja muy importante de cara al resto de la temporada. En las próximas semanas jugará justamente con el Colchonero en un duelo fundamental.
El propio Hansi Flick se hizo eco de la pelea por el campeonato, sacando pecho pensando en lo que viene en rueda de prensa: "Es así. Al final siempre hay presión. Mi trabajo es estar sometidos a presión. Todavía queda mucho para final de temporada. Hay que jugar a nuestro mejor nivel y jugar para ganar. Esto es el Barça".
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti