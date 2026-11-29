El FC Barcelona se juega una parada complicada este domingo en Riazor y necesita de todas y cada una de sus figuras para sacar adelante un partido fundamental: visitará al Deportivo La Coruña con la vuelta de futbolistas como Lamine Yamal, Andreas Christensen y Rodri. Por su parte, Marc Bernal será baja por problemas físicos.

Y si de inconvenientes con lesiones hablamos, el 10 del Barça fue uno de los que viene con un historial reciente: se perdió el partido de UEFA Champions League frente al Sabah en Azerbaiyán el pasado miércoles por precaución, además de que venía de no jugar en uno de los dos encuentros del parón internacional con España por ese mismo motivo.

Para enfrentar al Depor, Lamine Yamal sería titular junto con el once de gala del Barcelona para intentar sacar una ventaja aún mayor sobre el Real Madrid, que en la jornada del sábado sorprendió perdiendo con el Alavés en casa. El joven maravilla lleva jugados 17 encuentros en esta temporada, con 13 goles y misma cantidad de asistencias.

Lamine está teniendo una buena temporada | NurPhoto/GettyImages

El FC Barcelona está en la cima de la clasificación de LaLiga con 36 puntos y un partido menos que el Atlético Madrid, que lo persigue con 34, y el Real Madrid, que quedó con 33. En caso de ganar frente al Depor, podría sacar una ventaja muy importante de cara al resto de la temporada. En las próximas semanas jugará justamente con el Colchonero en un duelo fundamental.

El propio Hansi Flick se hizo eco de la pelea por el campeonato, sacando pecho pensando en lo que viene en rueda de prensa: "Es así. Al final siempre hay presión. Mi trabajo es estar sometidos a presión. Todavía queda mucho para final de temporada. Hay que jugar a nuestro mejor nivel y jugar para ganar. Esto es el Barça".