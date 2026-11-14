La fase de grupos de la Nations League 2026/27 llega a su fin y España ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final. De todas maneras, Luis de la Fuente advirtió que su equipo buscará una victoria ante Inglaterra para quedarse con el primer puesto del grupo A3. La Roja recibirá este domingo a los dirigidos por Thomas Tuchel en el Metropolitano y contará con el regreso de algunos futbolistas que se perdieron el compromiso contra República Checa, entre ellos Lamine Yamal.

El delantero del Barcelona no viajó a Praga debido a unas molestias en la rodilla derecha que llevaron al cuerpo técnico a tomar precauciones. España, de todas maneras, consiguió una victoria 2-0 sin su presencia y extendió su invicto a 43 partidos oficiales. Ahora, con el futbolista recuperado, De la Fuente va a tener que decidir si lo incluye en el once inicial para enfrentar a los Tres Leones.

Luis De la Fuente habló sobre la posible participación de Yamal ante Inglaterra | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

El extremo se incorporó el viernes a la concentración de la Roja en Las Rozas y completó el entrenamiento a la par de sus compañeros sin inconvenientes. En la conferencia de prensa previa al partido, el DT explicó que su participación dependerá de la decisión del cuerpo técnico. "Veremos si es titular. Si sale, es porque está en condiciones de jugar. No sé si los 90 minutos, eso te lo dice el partido. Le ha venido muy bien quitarse el viaje a Praga", dijo.

Mientras nuestro avión aterrizaba…



… en el escenario “Ciudad del Fútbol” llegaba Lamine Yamal para unirse a la @SEFutbol de cara al partido ante Inglaterra.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/yZ2FHGGFRX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 13, 2026

Su evolución durante los entrenamientos previos al encuentro será importante para determinar cuántos minutos podrá disputar. De la Fuente, además, se refirió a las especulaciones que surgieron alrededor de su ausencia contra los checos y defendió la decisión de dejarlo permanecer en Cataluña para recuperarse. "Lamine no tiene ningún privilegio. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador", aseguró el técnico.

De la Fuente recupera a tres jugadores, uno más está en duda

Además del atacante culé, España recuperó a Mikel Oyarzabal, quien se ausentó del compromiso en Praga por su paternidad. Aymeric Laporte y Nico Williams son dos futbolistas que también están disponibles después de superar sus respectivos problemas de salud.

Mikel Oyarzabal estaría disponible para tener minutos ante Inglaterra | SOPA Images/GettyImages

La única baja que podría complicar los planes de De la Fuente es la de Alejandro Grimaldo, quien no pudo entrenarse debido a un cuadro gripal.