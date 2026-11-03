Julián Quiñones supera a Santiago Giménez y va por récord de Hugo Sánchez

Julián Quiñones ha tenido un 2026 redondo. El delantero mexicano fue una de las figuras del Al-Qadisiya y se coronó campeón de goleo de la liga árabe en la temporada 2025/2026. Además, por su gran año en Arabia Saudita y su rendimiento en el Mundial 2026 con la selección mexicana, fue incluido en los 30 finalistas del Balón de Oro 2026.

Este lunes 2 de noviembre, Quiñones anotó un doblete en la victoria 5-0 del Al-Qadisiya sobre el Al-Gharafa en la Liga de Campeones de la AFC. El delantero de 29 años llegó a 40 goles en el año futbolístico y consiguió una marca histórica para el futbol mexicano.

Julián se convirtió en el futbolista mexicano con más anotaciones en un año, en el Siglo XXI. Santiago Giménez tenía el récord, con 39 goles en 2023.

Julián Quiñones sigue rompiendo récords para el futbol mexicano | Charlotte Wilson/GettyImages

Desde que arrancó 2026, Quiñones registra 34 goles en liga, seis en copas nacionales y tres más en copas internacionales con el Al-Qadisiya, además de cuatro tantos con el Tri.

¿Julián Quiñones podrá superar el récord de Hugo Sánchez?

El delantero nacido en Magüí Payán, Nariño, Colombia, ha tenido un año redondo y buscará superar una marca histórica antes de que termine 2026. Con su doblete de este 2 de noviembre, Quiñones se puso a tres goles del récord del mejor futbolista en la historia de México: Hugo Sánchez.

En 1989, el 'Pentapichichi' anotó un total de 43 goles con el Real Madrid.

Hugo Sánchez tiene el mejor récord goleador de un futbolista mexicano en la historia | Getty Images/GettyImages

Julián Quiñones tendrá por delante al menos 12 partidos para tratar de superar lo hecho por Hugo Sánchez: diez con su club y dos más con la selección mexicana en la Fecha FIFA de noviembre.

Hasta este momento, Quiñones ya ha superado lo hecho por Santiago Giménez en 2023 (39 goles), Carlos Vela en 2019 (38 goles), Raúl Jiménez en 2019 (36 goles) y Javier Hernández en 2015 (28 goles).