¿Juntos en Europa? Un compañero de Endrick en la selección quiere convencerlo para salir del Real Madrid
Endrick se encuentra por segundo invierno consecutivo con la misma disyuntiva: ¿quedarse a pelearla en el Real Madrid o marcharse a ser protagonista en otra institución europea? En ese contexto, el delantero brasileño recibió una invitación pública de un compañero de la selección para sumarse a un grande de Italia.
"Le dije a Endrick que viniera a la Roma. Será él quien decida, pero sabe que la afición le adoraría aquí y que sus compañeros le recibirían encantados", disparó Wesley Franca tras el empate de la Loba contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes el pasado miércoles por la UEFA Champions League.
En el últimomercado de invierno, Endrick se marchó sin pena ni gloria del Real Madrid rumbo al Olympique de Lyon, donde logró convertirse en una pieza importante para el entrenador. A principios de la temporada optó por luchar nuevamente por un puesto en la Casa Blanca, pero otra vez podría verse forzado a salir para sumar minutos. Eso si, para Mourinho es mucho más importante que para Xabi Alonso en su momento, o al menos cuenta más con él.
La temporada de la Roma
La Roma de Gian Piero Gasperini está protagonizando una temporada brillante y compitiendo, al menos en este tramo de la campaña, mano a mano por el título con la Lazio, su acérrimo rival: está a dos puntos de la cima y todavía sigue invicto, mostrándose como uno de los grandes candidatos a un Scudetto que no ostentan desde la temporada 2000/01.
En la UEFA Champions League tienen un andar mucho más irregular y buscarán meterse en el repechaje para clasificar a octavos en las últimas jornadas, mientras que en la Coppa Italia se medirán con el Hellas Verona en los octavos de final.
La campaña de Endrick hasta el momento
El internacional brasileño no está teniendo una 2026/27 de ensueño, pero también está claro que tiene una competencia de lujo en los puestos que puede ocupar con un Yan Diomandé que irrumpió de gran manera, un Vinicius Jr. que busca volver a ser, el milagroso Carlos Espí y el monstruo anotador Kylian Mbappé.
En lo que va de la temporada Endrick acumula presencia en ocho encuentros, donde solamente anotó un gol y brindó una asistencia. Estos ítems se cumplieron, paradójicamente, contra la Roma por la UEFA Champions League. No jugó ningún partido completo hasta el momento.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti