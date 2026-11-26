Endrick se encuentra por segundo invierno consecutivo con la misma disyuntiva: ¿quedarse a pelearla en el Real Madrid o marcharse a ser protagonista en otra institución europea? En ese contexto, el delantero brasileño recibió una invitación pública de un compañero de la selección para sumarse a un grande de Italia.

"Le dije a Endrick que viniera a la Roma. Será él quien decida, pero sabe que la afición le adoraría aquí y que sus compañeros le recibirían encantados", disparó Wesley Franca tras el empate de la Loba contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes el pasado miércoles por la UEFA Champions League.

Wesley y Endrick son compañeros de selección | LUIS ROBAYO/GettyImages

En el últimomercado de invierno, Endrick se marchó sin pena ni gloria del Real Madrid rumbo al Olympique de Lyon, donde logró convertirse en una pieza importante para el entrenador. A principios de la temporada optó por luchar nuevamente por un puesto en la Casa Blanca, pero otra vez podría verse forzado a salir para sumar minutos. Eso si, para Mourinho es mucho más importante que para Xabi Alonso en su momento, o al menos cuenta más con él.

La temporada de la Roma

Los romanos vienen de sacarle un empate al PSG en París | Fabio Rossi/GettyImages

La Roma de Gian Piero Gasperini está protagonizando una temporada brillante y compitiendo, al menos en este tramo de la campaña, mano a mano por el título con la Lazio, su acérrimo rival: está a dos puntos de la cima y todavía sigue invicto, mostrándose como uno de los grandes candidatos a un Scudetto que no ostentan desde la temporada 2000/01.

En la UEFA Champions League tienen un andar mucho más irregular y buscarán meterse en el repechaje para clasificar a octavos en las últimas jornadas, mientras que en la Coppa Italia se medirán con el Hellas Verona en los octavos de final.

La campaña de Endrick hasta el momento

Endrick está teniendo más protagonismo que el año pasado, pero aún así no le basta | NurPhoto/GettyImages

El internacional brasileño no está teniendo una 2026/27 de ensueño, pero también está claro que tiene una competencia de lujo en los puestos que puede ocupar con un Yan Diomandé que irrumpió de gran manera, un Vinicius Jr. que busca volver a ser, el milagroso Carlos Espí y el monstruo anotador Kylian Mbappé.

En lo que va de la temporada Endrick acumula presencia en ocho encuentros, donde solamente anotó un gol y brindó una asistencia. Estos ítems se cumplieron, paradójicamente, contra la Roma por la UEFA Champions League. No jugó ningún partido completo hasta el momento.

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