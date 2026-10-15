Kompany apuntó contra Olise tras su insólita expulsión en la UEFA Champions League

El empate 3-3 del Bayern Múnich ante el Viking FK, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, dejó un sabor amargo en el conjunto alemán.

Más allá de dejar escapar la victoria en los minutos finales, la expulsión de Michael Olise se convirtió en uno de los episodios centrales del encuentro y desató el enojo de Vincent Kompany, quien cuestionó duramente la reacción del francés.

De la remontada al empate agónico

El Bayern había conseguido revertir una desventaja de dos goles y parecía encaminarse hacia la victoria. Harry Kane, autor de un doblete, y Luis Díaz fueron protagonistas de una remontada que situó el marcador 2-3 a favor de los visitantes. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió en el minuto 74, cuando Olise quedó fuera del encuentro por una doble amonestación.

🚨 Harry Kane ne fait aucun cadeau à Michael Olise ! 🗣️



Après l’expulsion du Français face à Viking (3-3), le capitaine des Bavarois n’a pas cherché à l’excuser au micro de Canal+ :



« Il a lancé le ballon sur le visage de l’adversaire, c’est un jaune mérité. C’est une grosse… pic.twitter.com/E5T7Xba7Yg — Foot Mercato (@footmercato) October 14, 2026

La primera tarjeta amarilla llegó después de que el francés frenara un contraataque mediante una infracción sobre un rival. Poco después, el capitán del Viking, Zlatko Tripic, protagonizó un cruce con el futbolista del Bayern que terminó de la peor manera para los alemanes: Olise le lanzó la pelota a la cara y el árbitro Georgi Kabakov le mostró la segunda amarilla.

Kompany fue tajante al valorar la acción y responsabilizó directamente a su jugador. Para el técnico, no hubo justificación para una reacción de ese tipo, especialmente en un momento en el que el equipo necesitaba conservar la ventaja. El entrenador también conversó con el extremo para remarcarle que su rival había conseguido sacarlo de partido y que debía aprender de lo ocurrido.

Una baja sensible para enfrentar al Arsenal

La expulsión tendrá consecuencias más allá del empate en Noruega: Olise se perderá el próximo compromiso de Champions League ante el Arsenal, que recibirá al conjunto alemán en el Allianz Arena. Su ausencia representa un contratiempo para Kompany, que deberá reorganizar el ataque para afrontar uno de los partidos más importantes del calendario europeo.

Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ole Martin Wold/GettyImages

Además, Max Eberl, director deportivo del club, no descartó una posible multa económica para el francés, aunque aclaró que la situación se resolverá internamente y con tranquilidad.

Por su parte, el entrenador belga espera que el episodio sirva como una lección para el extremo y el resto del equipo. “Ojalá sea uno de esos momentos en los que uno dice que hemos aprendido de esto y nos hemos hecho más fuertes”, concluyó.