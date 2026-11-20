La etapa de Mateo Kovacic en el Manchester City podría estar acercándose a su final. A sus 32 años, el internacional croata no consiguió consolidarse en los planes de Enzo Maresca durante la presente temporada y su participación en la Premier League se ha reducido considerablemente.

El futbolista disputó apenas ocho encuentros oficiales, repartidos entre tres apariciones en la liga inglesa, dos en la UEFA Champions League, dos en la EFL Cup y una en la Community Shield. En total, acumula 373 minutos, con un gol frente al Brighton y una asistencia ante el Ipswich.

Aunque recuperó su disponibilidad después de una lesión en el tendón de Aquiles, la falta de continuidad seguiría condicionando su presente. A este escenario se suma que su contrato finaliza el 30 de junio de 2027, por lo que el próximo mercado podría representar una oportunidad para negociar su salida.

🚨 Mateo Kovacic gusta MUCHO a la dirección deportiva del ATLÉTICO DE MADRID.



👀 No cuenta para Maresca, termina contrato en 2027 y podría SALIR del Manchester City en ENERO.



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Según el diario AS, el croata podría convertirse en una alternativa accesible para los clubes interesados, mientras que el City tendría que evaluar si le conviene facilitar su partida antes de que finalice su vínculo.

El Atlético aparece como una alternativa

En este escenario, el Atlético de Madrid podría convertirse en uno de los destinos posibles. De acuerdo con la información del periódico español, la dirección deportiva rojiblanca siempre habría tenido una valoración positiva del mediocampista y seguiría atenta a su situación en Inglaterra.

El equipo dirigido por Diego Simeone buscaría alternativas para fortalecer una zona del campo que podría experimentar cambios importantes. La situación de Koke, cuyo futuro estaría próximo a una etapa de transición, las dificultades físicas que ha atravesado Johnny Cardoso y la adaptación irregular de Morten Hjulmand serían algunos de los factores que explicarían el interés por incorporar experiencia al mediocampo.

Su capacidad para desempeñarse como mediocentro o en posiciones más adelantadas podría representar un recurso interesante para el técnico colchonero.

Además, un eventual regreso a España significaría volver a una competencia que conoce bien. Kovacic defendió la camiseta del Real Madrid entre 2015 y 2018, etapa en la que conquistó tres Champions League consecutivas. Posteriormente pasó por el Chelsea, donde también ganó la máxima competencia europea, antes de incorporarse al Manchester City en 2023.

Kovacic podría dejar el City y convertirse en una alternativa para reforzar el mediocampo del Atlético de Madrid | Declan Lloyd/GettyImages

Italia también podría entrar en la disputa

Sin embargo, el Atlético no tendría el camino despejado. La Juventus sería otro de los clubes que seguirían de cerca su situación, mientras que el propio futbolista contemplaría la posibilidad de regresar a Italia, país en el que defendió los colores del Inter de Milán.

El periodista Matteo Moretto señaló que la salida del croata se produciría al finalizar la temporada 2026/27, aunque también se especula sobre una posible salida durante el mercado invernal. También habría que considerar sus pretensiones salariales, un aspecto que podría resultar determinante para definir su próximo destino.

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