La actualidad de los jugadores que ganaron el sextete con el Barcelona

Hace 17 años, el Barcelona hizo historia al ganar el sextete. Los dirigidos por Pep Guardiola se llevaron todos los trofeos que tenían a su alcance y levantaron LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa a lo largo de 2009.

A día de hoy, solo tres clubes consiguieron semejante récord (Barça 2009, Bayern Múnich 2020 y PSG 2025) y los culés sueñan con repetirlo en el corto plazo. ¿Será esta temporada su oportunidad?

Al recordar esa hazaña, es difícil encontrar un plantel con tantos nombres que hayan quedado grabados para siempre en la historia del fútbol. De los once protagonistas de la final de la Champions, solo uno sigue en actividad.

1. Víctor Valdez

Victor Valdes, Barcelona | Etsuo Hara/GettyImages

Fue el guardián del arco culé entre 2002 y 2014 y fundamental en la final de la Champions 2009 para que el Manchester United no se adelantara en el marcador. Su carrera en el Barça terminó después de una grave lesión de rodilla.



Pasó por los Red Devils, el Standard de Lieja y el Middlesbrough antes de retirarse en 2018. A partir de ahi, inició su camino como DT, con experiencias en las inferiores del Barça y el Real Ávila, al que dejó en mayo de 2025. Actualmente permanece alejado del mundo del fútbol.

2. Carles Puyol

Carles Puyol, Barcelona | sampics/GettyImages

Hablar del Barça de Guardiola es imposible sin mencionar al capitán. Puyol jugó toda su carrera profesional en el club, desde 1999 hasta 2014, y fue la referencia defensiva todos esos años.



Desde su retiro, mantuvo su vínculo con los culés en los partidos de leyendas y como representante institucional esporádicamente. Vive en Andorra con su familia y creó proyectos empresariales, sobre todo inversiones inmobiliarias y negocios relacionados con la tecnología.

3. Yaya Touré

Yaya Toure, Barcelona | DIEGO TUSON/GettyImages

El marfileño estuvo en el Barcelona de 2007 al 2010, un período breve que le alcanzó para ganar todo. Pep aprovechó su versatilidad para ubicarlo de defensor en la final de la Champions de 2009. Y, por ejemplo, en la Copa del Rey de ese año marcó uno de los goles del 4-1 al Athletic Club. Jugador de toda la cancha.



El crecimiento de Sergio Busquets en el puesto aceleró su salida rumbo al Manchester City, donde se convirtió en leyenda. Se retiró en 2020 y se formó como técnico. En la actualidad dirige al Slovan Bratislava de Eslovaquia, su primera experiencia al mando de un primer equipo.

4. Gerard Piqué

Gerard Pique, Barcelona | Jasper Juinen/GettyImages

Su regreso al Barcelona en 2008 coincidió con el comienzo de una era extraordinaria y formó una dupla defensiva histórica con Puyol. Estuvo en el club hasta noviembre de 2022, cuando decidió retirarse después de ganar 30 títulos con la camiseta blaugrana.



Sigue vinculado al fútbol, pero ahora desde una oficina. Es propietario del Andorra e impulsor de la Kings League, competición que revolucionó el entretenimiento deportivo. Además, participa en proyectos empresariales con el holding Kosmos.

5. Sylvinho

Sylvinho, Barcelona | Ryan Pierse/GettyImages

Arribó en Barcelona en 2004 y se despidió cinco años después con una Champions bajo el brazo. Su última aparición oficial con la camiseta de los culés fue precisamente la final de Roma, donde el DT lo eligió como lateral izquierdo para enfrentar al United.



Después jugó en el City y se retiró en 2010. Su carrera siguió desde el banco, primero como asistente y luego como técnico. Dirigió a Albania entre 2023 y mayo de 2026, consiguiendo la clasificación a la Eurocopa 2024.

6. Xavi Hernández

Xavi Hernandez, Barcelona | Denis Doyle/GettyImages

Durante 17 años, entre 1998 y 2015, Xavi fue el encargado de organizar el mediocampo culé. En 2009 anotó en las finales de la Copa del Rey y la ida de la Supercopa de España.



Terminó su carrera como futbolista en el Al-Sadd de Qatar, donde comenzó a dirigir. Volvió al Barça como DT en 2021 y ganó LaLiga y la Supercopa de España antes de salir en 2024. En 2026 asumió como seleccionador de Países Bajos.

7. Sergio Busquets

Sergio Busquets, Barcelona | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

Guardiola lo hizo debutar en 2008 y se ganó un lugar en el mediocampo. Estuvo 15 temporadas en el primer equipo y jugó más de 700 partidos.



En 2023 se reunió con Lionel Messi en el Inter Miami, donde se retiró en diciembre de 2025 levantando la MLS Cup. Su siguiente destino fue otra vez Cataluña, ahora para incorporarse al cuerpo técnico del Barça Atletic junto a Juliano Belletti mientras completa su formación como DT.

8. Andrés Iniesta

Andres Iniesta, Barcelona | Denis Doyle/GettyImages

El gol al Chelsea en Stamford Bridge durante las semifinales de la Champions 2009 fue una de las jugadas decisivas para que el sextete se volviera realidad. Iniesta jugó en el primer equipo del Barça entre 2002 y 2018.



Sus últimos años como futbolista lo llevaron al Vissel Kobe de Japón y al Emirates Club, donde terminó su carrera en 2024. Ahora dirige al Gulf United de Emiratos Árabes Unidos y participa en proyectos empresariales, incluída una experiencia inmersiva dedicada a su trayectoria.

9. Lionel Messi

Lionel Messi, Barcelona | Jasper Juinen - FIFA/GettyImages

Messi es el único integrante de esta lista que sigue jugando profesionalmente. Marcó en las finales de la Copa del Rey y la Champions, además de convertir el gol decisivo ante Estudiantes de La Plata en el Mundial de Clubes. Ese año, de hecho, ganó su primer Balón de Oro.



Se despidió de los culés en 2021 después de 17 temporadas y pasó por el PSG antes de llegar al Inter Miami en 2023, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028. Con Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022.

10. Samuel Eto'o

Samuel Eto'o, Barcelona | Matthew Ashton/GettyImages

El encargado de abrir el marcador en la final de la Champions contra los Red Devils. Fue una de las figuras del ataque catalán durante las cinco temporadas que jugó entre 2004 y 2009.



Eto'o pasó por el Inter de Milán, donde ganó otra Champions en 2010, y jugó en Rusia, Inglaterra, Italia, Turquía y Qatar. Se retiró en 2019 y dos años después asumió la presidencia de la Federación Camerunesa de Fútbol, donde sigue en el cargo.

11. Thierry Henry

Thierry Henry, Barcelona | Christian Liewig/GettyImages

Después de convertirse en ídolo del Arsenal, Henry llegó al Barça en 2007 y encontró en el equipo de Guardiola la oportunidad de conquistar la Champions que tanto se la había escapado. Jugó por la izquierda del ataque y fue titular en la final de Roma. En 2010 salió rumbo a Estados Unidos.



Terminó su carrera en los New York Red Bulls en 2014 y luego dirigió al Mónaco, el Montreal de la MLS y la selección francesa sub-21. Hoy por hoy trabaja como analista de la Champions en CBS Sports y en 2026 recibió el Premio Presidente de la UEFA por su trayectoria.