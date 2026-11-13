La advertencia de Rodrigo Huescas tras su regreso a la selección mexicana: "Quiero consolidarme en esa posición"
Tras más de un año fuera por lesión, Rodrigo Huescas ha regresado a la actividad con sed de revancha. Uno de los objetivos del mexicano es el de retomar un rol estelar con la selección de México, donde era titular hasta antes de su lesión, y así lo ha confirmado el jugador del Copenhague en sus más recientes declaraciones para TUDN.
Mis objetivos son muchos, principalmente tomar la posición, quiero consolidarme en esa posición, era muy importante regresar. Cuesta, es muy difícil como jugador, quiero llegar y hacerme sentir y que estaré listo y preparado.Rodrigo Huescas
Más allá de sus elevadas ambiciones, Huescas afirmó que tiene respeto por todos sus compañeros con los que compiten por el lateral derecho de México.
Eso no va de la mano conmigo (laterales), vengo a aportar lo que puedo, Kevin es un gran jugador, Isra también, son buenos jugadores, esto no deja de ser una competencia, lo primordial es apoyarnos entre todos, se les desea lo mejor y se va dando.Rodrigo Huescas
Físicamente sabemos que va a ser el partido más fuerte. También tienen jugadores con calidad, lo primordial es defender primero y luego tenemos a nuestros extremos y delanteros, los laterales tienen un trabajo más específico. Vamos a ver cómo nos toca.Rodrigo Huescas
Para cerrar, Rodrigo no escondió su emoción por volver a jugar con México luego de vivir los meses más duros de su carrera como profesional.
Fue de las pocas veces que anhelaba la convocatoria, estoy muy feliz. Creo que gané en todos los sentidos. Como jugador me hubiera encantado jugar todo el año, uno nunca sabe qué hubiera pasado. A veces el futuro es incierto, me lesioné, me tocaba ver hacia adelante.Rodrigo Huescas
Me tocó enfocarme en otras cosas. Tenía claro el Mundial, cuando se decide que no, pues ahora era recuperarme tranquilo. En mi vida familiar, como persona crecí bastante. Hoy en día estoy preparado para lo peor, eso te hace mejor, me siento más preparado que nunca.Rodrigo Huescas
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.