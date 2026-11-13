La advertencia de Rodrigo Huescas tras su regreso a la selección mexicana: "Quiero consolidarme en esa posición"

Tras más de un año fuera por lesión, Rodrigo Huescas ha regresado a la actividad con sed de revancha. Uno de los objetivos del mexicano es el de retomar un rol estelar con la selección de México, donde era titular hasta antes de su lesión, y así lo ha confirmado el jugador del Copenhague en sus más recientes declaraciones para TUDN.

🇲🇽 Rodrigo Huescas acepta la competencia interna en la Selección Mexicanahttps://t.co/XYTgs5uegd#SeleccionMexicana I #ReggaeVSMariachi I #Futbol — TUDN USA (@TUDNUSA) November 12, 2026

Mis objetivos son muchos, principalmente tomar la posición, quiero consolidarme en esa posición, era muy importante regresar. Cuesta, es muy difícil como jugador, quiero llegar y hacerme sentir y que estaré listo y preparado. Rodrigo Huescas

Más allá de sus elevadas ambiciones, Huescas afirmó que tiene respeto por todos sus compañeros con los que compiten por el lateral derecho de México.

Eso no va de la mano conmigo (laterales), vengo a aportar lo que puedo, Kevin es un gran jugador, Isra también, son buenos jugadores, esto no deja de ser una competencia, lo primordial es apoyarnos entre todos, se les desea lo mejor y se va dando. Rodrigo Huescas

Físicamente sabemos que va a ser el partido más fuerte. También tienen jugadores con calidad, lo primordial es defender primero y luego tenemos a nuestros extremos y delanteros, los laterales tienen un trabajo más específico. Vamos a ver cómo nos toca. Rodrigo Huescas

Mexico v Honduras - CONCACAF Nations League | Hector Vivas/GettyImages

Para cerrar, Rodrigo no escondió su emoción por volver a jugar con México luego de vivir los meses más duros de su carrera como profesional.

Fue de las pocas veces que anhelaba la convocatoria, estoy muy feliz. Creo que gané en todos los sentidos. Como jugador me hubiera encantado jugar todo el año, uno nunca sabe qué hubiera pasado. A veces el futuro es incierto, me lesioné, me tocaba ver hacia adelante. Rodrigo Huescas

Me tocó enfocarme en otras cosas. Tenía claro el Mundial, cuando se decide que no, pues ahora era recuperarme tranquilo. En mi vida familiar, como persona crecí bastante. Hoy en día estoy preparado para lo peor, eso te hace mejor, me siento más preparado que nunca. Rodrigo Huescas

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