El pasado jueves 19 de noviembre del 2026 se lanzó el enigmático videojuego GTA VI, 13 años después del lanzamiento del GTA V. Tiempo suficiente para cargar de nostalgia a quienes jugaron aquella versión siendo unos niños o unos adolescentes; hoy adultos que atraviesan un momento diferente en sus vidas.

Muchas cosas han pasado desde aquel lejano mes de septiembre del 2013, y estos cambios no son ajenos al mundo del fútbol. A través de este artículo, recordaremos el contexto del Club América, así como la alineación que utilizaban habitualmente por aquella época.

El Club América soñaba con el bicampeonato

Raúl Jiménez comenzó a brillar desde el 2013 | Miguel Tovar/GettyImages

Entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024, las Águilas del América consiguieron un histórico tricampeonato, bajo la dirección técnica del estratega brasileño André Jardine.

En 2013, los azulcremas pudieron conseguir su primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos, pero cayeron en la final ante los Panzas Verdes de León. Miguel Herrera era el entrenador de la escuadra capitalina, y esta era la alineación que normalmente utilizaba:

Portero: Moises Muñóz- El héroe de la final contra el Cruz Azul en el torneo de Clausura 2013, mantuvo la titularidad por varios torneos más, convirtiéndose en un jugador sumamente querido por parte de los aficionados.

Carrilero por derecha: Paul Aguilar- Un gladiador cuando le tocaba defender y una verdadera amenaza para los laterales rivales cuando se incorporaba al ataque, Paul Aguilar brillaba como uno de los mejores carrileros en todo el fútbol mexicano.

Central por derecha: Aquivaldo Mosquera- Figura indiscutible con los Tuzos del Pachuca y un emblema en la defensa central del América. Marcó el primer gol en la remontada épica frente al Cruz Azul.

Líbero: Francisco Rodríguez- El defensa central mexicano sería uno de los pocos futbolistas en portar la camiseta de varios clubes grandes en el fútbol nacional. Con el América, le inyectó solvencia a la zona baja del equipo y se ganó un puesto habitual en el 11 titular.

Central por izquierda: Juan Carlos Valenzuela- El famoso ‘Topo’, a pesar de ser un jugador de bajo perfil, le dio seguridad a la zaga defensiva de la escuadra capitalina. Vital en la obtención de triunfos memorables para la institución.

Carrilero por izquierda: Miguel Layún- Probablemente uno de los casos de resiliencia más importantes en la historia del fútbol mexicano. Miguel Layún, con base en esfuerzo y talento, dio vuelta a una fama terrible en su carrera profesional y se convirtió incluso en capitán del conjunto de Coapa.

Mediocampista por derecha: Juan Carlos Medina- El eje de equilibrio en la mitad de la cancha. Un futbolista mexicano de gran calidad, aunque también de perfil un tanto modesto.

Enganche: Rubens Sambueza- El futbolista argentino contaba con una calidad que lo volvía distinto a los demás. Un referente con el balón en los pies; carácter explosivo que algunas veces le jugó en contra al conjunto capitalino.

Mediocampista por izquierda: Luis Ángel Mendoza- El ‘Quick’ Mendoza fue uno de esos futbolistas que prometían demasiado, al grado de consagrarse en un histórico como el América, pero después se fue diluyendo.

Delantero: Raúl Jiménez- Quien se convertiría luego en uno de los máximos goleadores en la historia de la selección mexicana, recién comenzaba a brillar en el máximo circuito. Un par de años después comenzaría su aventura en el fútbol europeo.

Delantero: Narciso Mina- Una dupla que prometía demasiado, pero no dejó grandes resultados. Narciso Mina tuvo un paso modesto por el Club América, aunque en el Apertura 2013 sí tuvo muchas oportunidades para mostrarse dentro del campo.

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