La remontada del Real Madrid frente al Celta de Vigo por LaLiga 2026/27 dejó una escena que fue más allá de los goles de Jude Bellingham y Carlos Espí.

Durante el descanso, cuando el conjunto de José Mourinho perdía por 0-1, las cámaras de DAZN registraron un intercambio entre Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga que permitió conocer algunas de las preocupaciones tácticas de los futbolistas durante la primera mitad.

El diálogo tuvo lugar en el túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu, antes de que ambos equipos regresaran al campo. El delantero francés hizo referencia a los problemas de coordinación del equipo para iniciar la presión, mientras que su compañero respondió a los comentarios sobre la manera de ejecutar ese movimiento.

¡LA CONVERSACIÓN ENTRE MBAPPÉ Y CAMAVINGA! 🇫🇷 👀



Las estrellas francesas intercambiaron unas palabras en el túnel de vestuarios antes del inicio de la segunda mitad ante el Celta de Vigo 👂#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oDYdA9NDrb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 22, 2026

La preocupación de Mbappé por los espacios que dejaba el Madrid

En un primer momento, Mbappé se dirigió a Yan Diomande para pedirle que mantuviera la concentración pese al resultado adverso. " El partido no ha terminado todavía. Deja de pensar en eso", habría sido el mensaje del atacante, en referencia a la necesidad de seguir compitiendo.

Posteriormente, el francés comenzó a intercambiar opiniones con Camavinga sobre la presión. "Estamos obligados a presionar. Si no nos dices nada, no tenemos otra opción", le explicó, planteando la necesidad de recibir indicaciones para saber cuándo debían adelantar sus posiciones.

El mediocampista respondió de manera directa: "Si vas a presionar, entonces presiona". Sin embargo, Mbappé insistió en que el problema no estaba únicamente en salir a buscar al rival, sino también en las consecuencias que podía generar ese movimiento.

"Sí, pero el problema es que el número 23, el segundo delantero, está siempre completamente solo", agregó. La referencia apuntaba a Hugo Álvarez, futbolista del Celta. La preocupación del delantero estaría relacionada con los espacios que encontraba el conjunto gallego cuando el Madrid adelantaba sus líneas.

Una charla que llegó después de un primer tiempo complicado

La conversación se produjo en un contexto desfavorable para el equipo de José Mourinho. Pablo Durán había adelantado al Celta en el minuto 6 y, aunque el Madrid consiguió generar algunas ocasiones, no encontró el empate antes del descanso.

El Real Madrid remontó ante el Celta en el Santiago Bernabéu y consiguió una victoria por 2-1 | Angel Martinez/GettyImages

Incluso Mbappé desperdició una oportunidad desde el punto penal al enviar su lanzamiento por encima del travesaño.

Tras la reanudación, el conjunto madrileño consiguió cambiar el resultado. Jude Bellingham estableció el 1-1 en el minuto 66, después de una jugada en la que participaron Vinícius Jr. y Mbappé. Finalmente, Carlos Espí marcó el 2-1 a los 85 minutos para completar la remontada.

El Real Madrid afronta una agenda exigente hasta Navidad

El conjunto de Mourinho volverá a jugar este martes 24 de noviembre, cuando reciba al PSV por la quinta jornada de la UEFA Champions League. Posteriormente, se enfrentará al Deportivo Alavés por LaLiga, antes de afrontar dos compromisos consecutivos como visitante ante la Real Sociedad y el Athletic Club.

Con nueve encuentros previstos hasta Navidad entre Liga, Champions y Copa del Rey, el equipo blanco tendrá poco margen para corregir los desajustes que quedaron expuestos ante el Celta.

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