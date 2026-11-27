El Real Madrid atraviesa un presente muy diferente al de hace un año. La llegada de José Mourinho al banco parece haber modificado la dinámica de un equipo que había perdido regularidad durante el ciclo de Xabi Alonso.

Los resultados respaldarían ese cambio: después de sus primeros 18 partidos de la temporada 2026/27, el entrenador portugués acumula 16 victorias y apenas dos derrotas, mientras que su antecesor había conseguido 14 triunfos, dos empates y dos caídas en el mismo periodo.

La diferencia no se limita a los resultados. El conjunto madridista también recuperó protagonismo en Europa y llegará a diciembre como líder en solitario de la fase liga de la UEFA Champions League, con 15 puntos después de ganar sus cinco primeros compromisos.

José Mourinho tras sus primeros 18 partidos como entrenador del Real Madrid en su segunda etapa ha conseguido 16 victorias y 2 derrotas.



Xabi Alonso después de 18 partidos como técnico madridista logró 14 victorias, 2 empates y 2 derrotas.



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Además, acumula diez victorias consecutivas entre todas las competencias, una racha que no conseguía desde 2021.

Dos comienzos con resultados diferentes

Los números permiten dimensionar el contraste entre ambos proyectos. Mourinho consiguió dos triunfos más que Xabi Alonso durante sus primeros 18 encuentros, aunque los dos entrenadores registraron la misma cantidad de derrotas.

Estadística Mourinho (22026/27) Xabi Alonso (2026/26) Partidos 18 18 Victorias 16 14 Empates 0 2 Derrotas 2 2 Porcentaje de victorias 88,9% 77,8%

*Fuente estadística: Eurosport

El desarrollo de ambas campañas también presentó diferencias. Xabi comenzó con seis victorias consecutivas, pero posteriormente sufrió una derrota ante el Atlético de Madrid y otra frente al Liverpool, además de encadenar tres empates contra el Rayo Vallecano, el Elche y el Girona. Esa irregularidad terminó condicionando su continuidad, que finalizó en enero de 2026.

Un cambio en la propuesta futbolística

Más allá de los resultados, los dos entrenadores apostaron por modelos de juego diferentes. Durante la etapa de Alonso, el Madrid priorizaba la posesión, la presión tras pérdida y la circulación de la pelota.

Con Mourinho, en cambio, el equipo presenta una propuesta más directa, con mayor protagonismo de las transiciones ofensivas, los centros y las jugadas a pelota parada.

Un análisis de Cadena SER, elaborado junto a Driblab en octubre de 2026, permite observar esas diferencias:

Estadística Mourinho Xabi Alonso Posesión media 51,7% 62,1% Goles por partido 2,42 1,83 Goles recibidos por partido 1,08 0,67 Pases rivales por acción defensiva 19,6 9,9



Los registros muestran que el equipo portugués genera más goles, aunque también concede más oportunidades. Por su parte, el Madrid de Alonso tenía mayor control de la pelota y ejercía una presión más intensa sobre sus adversarios.

La gestión del vestuario y los refuerzos

José Mourinho logró cambiar la dinámica del Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Otro aspecto que marcaría la diferencia sería la administración del plantel. Mourinho habría conseguido mayor margen para tomar decisiones sobre las figuras del equipo, incluso cuando eso implica modificar sus titularidades. El caso de Vinícius sería uno de los ejemplos más visibles.

También encontró soluciones en la distribución de los futbolistas: consolidó la pareja Konaté-Huijsen en defensa, desplazó a Fede Valverde al lateral y otorgó mayor protagonismo a Bernardo Silva y Arda Güler en el mediocampo.

A esto se sumarían las incorporaciones de Konaté, Cucurella, Bernardo Silva y Diomandé, además de la recuperación futbolística de Jude Bellingham. Entre decisiones tácticas, refuerzos y manejo del grupo, Mourinho habría conseguido modificar el escenario que había condicionado el final del ciclo anterior.

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