La dura autocrítica de Matías Almeyda tras la derrota de Monterrey ante Toluca
Tras varias jornadas en medio de las dudas, el Toluca ha despertado y lo hizo de una manera brillante. Los vigentes campeones de la CONCACAF no tuvieron piedad de los Rayados de Monterrey, a quienes hicieron pedazos por un cuatro a cero final.
Luego del encuentro, Matías Almeyda, técnico del cuadro del norte del país ofreció declaraciones, a través de las cuales externó su malestar para con sus jugadores y la falta de sangre que mostraron dentro de la cancha.
Tengo muchísimas cosas en la cabeza y prefiero guardarlas, y decir que fuimos ampliamente superados y que no hicimos nada de lo que teníamos que hacer. Matemáticamente, todavía el equipo puede cumplir el objetivo; es más difícil, pero hoy futbolísticamente no hicimos nada, fue muy pobre lo nuestro.Matías Almeyda
Aunque Rayados buscará el pase a la liguilla en los dos juegos que restan por delante, Almeyda dejó entrever que a nivel interno ya hay más de un jugador con las horas contadas dentro del equipo.
En el torneo no tuvimos equilibrio, hemos jugado partidos buenos y sido competitivos en muchos partidos, menos hoy; hemos tenido buenos momentos y otros irregulares, hemos dejado pasar puntos por errores propios y hoy perdimos por virtud del rival y por nuestros errores. Quedan dos fechas, lucharemos hasta el último partido y después se verá; veremos para qué estamos y, si no, haremos un gran análisis.Matías Almeyda
Para cerrar, Matías habló sobre las bajas que tendrá Monterrey para el cruce ante el Querétaro de mitad de semana pese a ser fecha FIFA. Son en total cuatro ausencias: Carlos Salcedo por suspensión, Oliver Torres por lesión y Hugo Cuypers como Jesús Manuel Corona bajas por llamados a selecciones.
Son cuatro jugadores que no vamos a tener para el próximo partido, y aquellos a quienes les toque dejarán todo lo que tienen que dejar. Los prepararemos desde todos los puntos para ir a buscar esos puntos que necesitamos y darles confianza, más allá de que ellos y yo sabemos que hoy fuimos un desastre.Matías Almeyda
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.