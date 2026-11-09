La dura autocrítica de Matías Almeyda tras la derrota de Monterrey ante Toluca

Tras varias jornadas en medio de las dudas, el Toluca ha despertado y lo hizo de una manera brillante. Los vigentes campeones de la CONCACAF no tuvieron piedad de los Rayados de Monterrey, a quienes hicieron pedazos por un cuatro a cero final.

Luego del encuentro, Matías Almeyda, técnico del cuadro del norte del país ofreció declaraciones, a través de las cuales externó su malestar para con sus jugadores y la falta de sangre que mostraron dentro de la cancha.

'YO PENSABA QUE HOY DEJARÍAN EL ALMA’



Mensaje de Matías Almeyda después de perder 4-0 ante Toluca.



¿Indirecta a sus jugadores?



📹 @karoll_jps pic.twitter.com/tzVPnT5Kmv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 8, 2026

Tengo muchísimas cosas en la cabeza y prefiero guardarlas, y decir que fuimos ampliamente superados y que no hicimos nada de lo que teníamos que hacer. Matemáticamente, todavía el equipo puede cumplir el objetivo; es más difícil, pero hoy futbolísticamente no hicimos nada, fue muy pobre lo nuestro. Matías Almeyda

Aunque Rayados buscará el pase a la liguilla en los dos juegos que restan por delante, Almeyda dejó entrever que a nivel interno ya hay más de un jugador con las horas contadas dentro del equipo.

En el torneo no tuvimos equilibrio, hemos jugado partidos buenos y sido competitivos en muchos partidos, menos hoy; hemos tenido buenos momentos y otros irregulares, hemos dejado pasar puntos por errores propios y hoy perdimos por virtud del rival y por nuestros errores. Quedan dos fechas, lucharemos hasta el último partido y después se verá; veremos para qué estamos y, si no, haremos un gran análisis. Matías Almeyda

Atlante v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para cerrar, Matías habló sobre las bajas que tendrá Monterrey para el cruce ante el Querétaro de mitad de semana pese a ser fecha FIFA. Son en total cuatro ausencias: Carlos Salcedo por suspensión, Oliver Torres por lesión y Hugo Cuypers como Jesús Manuel Corona bajas por llamados a selecciones.

Son cuatro jugadores que no vamos a tener para el próximo partido, y aquellos a quienes les toque dejarán todo lo que tienen que dejar. Los prepararemos desde todos los puntos para ir a buscar esos puntos que necesitamos y darles confianza, más allá de que ellos y yo sabemos que hoy fuimos un desastre. Matías Almeyda

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