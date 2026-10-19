La Federación Portuguesa de Fútbol revela el castigo para Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo salió de la selección de Portugal en la última Fecha FIFA debido al problema que tuvo con Jorge Jesús, entrenador del equipo. Después de varios días de declaraciones, disculpas y muchos rumores, la Federación Portuguesa de Fútbol ya reveló el castigo para la leyenda.
El organismo rector del país europeo anunció que CR7 tiene una suspensión de 30 días y una multa económica que asciende a los 255 euros. Esto, cabe recordar, que llega tras su abandono de la concentración sin permiso tras no jugar ante Dinamarca.
Cabe resaltar que el futbolista del Al Nassr se disculpó por el malentendido y él mismo sugirió un castigo por su conducta. Es decir, que aceptó culpabilidad y esta suspensión llega prácticamente por mano propia.
¿Qué partidos se perderá Cristiano?
La selección de Portugal tiene como siguiente encuentro otro enfrentamiento ante Dinamarca, por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, el 14 de octubre del presente año. Por lo tanto, Cristiano no estará disponible para ese encuentro ni para jugar ante Gales el 17 del mismo mes por la misma competencia.
Miguel Delucio es editor Asociado en Sports IIlustrated Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.