La Federación Portuguesa de Fútbol revela el castigo para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo salió de la selección de Portugal en la última Fecha FIFA debido al problema que tuvo con Jorge Jesús, entrenador del equipo. Después de varios días de declaraciones, disculpas y muchos rumores, la Federación Portuguesa de Fútbol ya reveló el castigo para la leyenda.

El organismo rector del país europeo anunció que CR7 tiene una suspensión de 30 días y una multa económica que asciende a los 255 euros. Esto, cabe recordar, que llega tras su abandono de la concentración sin permiso tras no jugar ante Dinamarca.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255.



The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark.



Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. pic.twitter.com/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Cabe resaltar que el futbolista del Al Nassr se disculpó por el malentendido y él mismo sugirió un castigo por su conducta. Es decir, que aceptó culpabilidad y esta suspensión llega prácticamente por mano propia.

¿Qué partidos se perderá Cristiano?

La selección de Portugal tiene como siguiente encuentro otro enfrentamiento ante Dinamarca, por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, el 14 de octubre del presente año. Por lo tanto, Cristiano no estará disponible para ese encuentro ni para jugar ante Gales el 17 del mismo mes por la misma competencia.