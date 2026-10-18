La incomprensible falta de Juan Brunetta que deja a Tigres UANL con 10 jugadores ante Chivas
Se han jugado ya los primeros 45 minutos del partido entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Tigres de la UANL, correspondiente a la fecha número 12 por el torneo de Apertura 2026. El conjunto felino lo está ganando 1-0, con un lindo gol de Juan Brunetta a pase Diego Lainez, cortando así con una mala racha sin hacerse presente en el marcador, pues no asistía desde el 28 de febrero del 2026.
Sin embargo, para mala fortuna del conjunto felino, en los útlimos instantes de la primera mitad, en una jugada sin más pegada a la banda, en el propio campo de las Chivas, Juan Brunetta cometió una falta incomprensible, dejando a sus compañeros con uno menos dentro del terreno de juego, además de que se perderá, al menos, el encuentro del próximo martes, cuando Tigres reciba al León en la cancha del 'Volcán'.
La incomprensible falta de Juan Brunetta que deja a Tigres UANL con 10 jugadores ante Chivas
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.