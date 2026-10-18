Se han jugado ya los primeros 45 minutos del partido entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Tigres de la UANL, correspondiente a la fecha número 12 por el torneo de Apertura 2026. El conjunto felino lo está ganando 1-0, con un lindo gol de Juan Brunetta a pase Diego Lainez, cortando así con una mala racha sin hacerse presente en el marcador, pues no asistía desde el 28 de febrero del 2026.

Sin embargo, para mala fortuna del conjunto felino, en los útlimos instantes de la primera mitad, en una jugada sin más pegada a la banda, en el propio campo de las Chivas, Juan Brunetta cometió una falta incomprensible, dejando a sus compañeros con uno menos dentro del terreno de juego, además de que se perderá, al menos, el encuentro del próximo martes, cuando Tigres reciba al León en la cancha del 'Volcán'.

La incomprensible falta de Juan Brunetta que deja a Tigres UANL con 10 jugadores ante Chivas

¡¡ROJA PARA BRUNETTA, TIGRES SE QUEDA CON 10!! 🟥



DE HÉROE A VILLANO. Juan Brunetta pasó de marcar un golazo a irse expulsado en el mismo partido, luego de una dura entrada sobre un rival en el ocaso del primer tiempo.



El argentino vio la roja directa y dejó a los felinos con… pic.twitter.com/86pnSSG6Lq — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 18, 2026

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27