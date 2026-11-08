La increíble marca que logra el FC Barcelona al derrotar al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano

Con un espectacular doblete de Fermín López, el FC Barcelona le remontó al Atlético de Madrid, que se había puesto al frente en el marcador apenas al minuto 10 de la primera mitad, con un gol de Giuliano Simeone. El encuentro correspondió a la fecha número 12 de LaLiga española.

Con este resultado, el conjunto culé se mantiene como líder de la competencia, con tres puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, el Real Madrid. Ya cinco arriba de la escuadra colchonera, precisamente.

Gracias a la victoria de esta noche en el Riyadh Air Metropolitano, el FC Barcelona se ha convertido en el tercer equipo capaz de vencer a los colchoneros en su propio estadio. Una marca que habla del poderío blaugrana en territorio madrileño.

Barcelona have made the Metropolitano their 𝙝𝙤𝙢𝙚 𝙖𝙬𝙖𝙮 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙝𝙤𝙢𝙚 in LaLiga 😍🏟️



The Blaugrana are only the third team ever to win five-straight league trips to Atlético 🤯 pic.twitter.com/mfkbSWIRp7 — LiveScore (@livescore) November 8, 2026

Las declaraciones de Hansi Flick tras la victoria de su equipo:

Creo que, en la segunda mitad de hoy, jugamos exactamente como queríamos jugar.

Lo importante fue la intensidad en el campo. Al principio, no la teníamos... el Atlético estaba mucho más involucrado en el juego, ganando los duelos uno contra uno, mientras que nosotros no. Pero remontamos. Marcar el empate antes del descanso fue muy importante.

En la segunda mitad, controlamos el partido... merecíamos la victoria hoy.

Demostramos que podemos, por supuesto. Conocemos nuestra calidad, y sabemos que tenemos un equipo muy bueno. Perdimos esos dos partidos contra el Real Madrid y el PSG, pero creo que no jugamos mal en ninguno de ellos. Incluso contra el Real Madrid, el resultado podría haber sido diferente. Creo en mi equipo. Estoy 100% convencido de estos jugadores y de la forma en que queremos jugar al fútbol.

Cuando actuamos como lo hicimos en la segunda mitad, todo encaja en su lugar, y podemos seguir avanzando en la dirección correcta.

Habíamos hablado con Frenkie antes del último partido sobre la posibilidad de jugar como lateral derecho. Su respuesta fue simple: ‘Si el equipo me necesita ahí, estoy listo para ayudar. La idea era que pasara alrededor de 50 minutos como lateral derecho antes de cambiar al mediocampo una vez que Marc Bernal empezara a cansarse. Todo salió según lo planeado, y creo que tomamos la decisión correcta Hansi Flick

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