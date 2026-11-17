La situación de Alejandro Balde en el FC Barcelona podría abrirle las puertas de una nueva experiencia en el fútbol italiano. La Juventus tendría al lateral español entre sus principales alternativas para reforzar el costado izquierdo de la defensa durante el próximo mercado de invierno y ya estaría analizando las condiciones para intentar incorporarlo en enero.

De acuerdo con la información publicada por Corriere dello Sport, La Vecchia Signora estudiaría presentar una propuesta de cesión para hacerse con los servicios del futbolista de 23 años.

La búsqueda respondería a la necesidad de mejorar el rendimiento por ese sector. El entrenador Luciano Spalletti no estaría conforme con las alternativas actuales del equipo por lo que buscaría incorporar un futbolista que pueda ofrecer mayores garantías defensivas y profundidad en ataque.

🚨👀 ¡LA JUVENTUS SE INTERESA EN ALEJANDRO BALDE!



Según @CorSport, el conjunto italiano estudia solicitar su cesión en el mercado de invierno para reforzar el lateral izquierdo.



El Barça estaría dispuesto a valorar una salida temporal, aunque exige un mínimo de 40 millones de… pic.twitter.com/kSgL8XUN77 — SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) November 17, 2026

En ese contexto, Balde reuniría características que encajarían con las necesidades del técnico, especialmente por su velocidad, potencia física y capacidad para proyectarse por la banda.

El Barcelona aceptaría una salida temporal

Uno de los aspectos que facilitaría las negociaciones sería la postura del conjunto catalán. Según informó el periódico italiano, el Barcelona estaría dispuesto a contemplar una salida temporal del defensor, aunque mantendría sus pretensiones económicas para una transferencia definitiva: al menos 40 millones de euros.

La directiva italiana buscaría aprovechar este escenario para negociar un préstamo sin obligación de compra, una fórmula que le permitiría incorporar un refuerzo inmediato sin comprometer una inversión importante. Para el azulgrana, en cambio, representaría una oportunidad de encontrarle continuidad a un jugador que habría perdido protagonismo bajo la conducción de Hansi Flick.

El presente de Balde, lejos del protagonismo de la temporada pasada

Las estadísticas reflejan el cambio de situación del lateral dentro del equipo azulgrana. Durante la temporada 2025/26, Balde disputó 42 encuentros oficiales, 31 de ellos como titular, según los registros publicados por el propio Barcelona. Además, participó en 28 partidos de LaLiga y ocho de la UEFA Champions League.

Sin embargo, su participación en el actual curso sería considerablemente menor: el defensor acumula cinco apariciones, todas como suplente, y apenas 124 minutos entre el campeonato español y la competencia europea.

El lateral del Barcelona podría cambiar de destino ante el interés de la Juventus por incorporarlo mediante una cesión. | Europa Press Sports/GettyImages

Esta pérdida de protagonismo podría explicar por qué el futbolista contemplaría un cambio de escenario para la segunda parte de la temporada, especialmente si no consigue recuperar espacio en los planes del técnico alemán.

Otros clubes también estarían interesados

En esa línea, la Juventus no tendría el camino despejado. Según adelantó Corriere dello Sport, el Paris Saint-Germain también tendría al español en su lista de posibles incorporaciones, mientras que el AC Milan y el Mónaco habrían sido relacionados anteriormente con su futuro.

Por su parte, el conjunto italiano también tendría otras alternativas para reforzar el lateral izquierdo. En ese sentido, David Raum, del RB Leipzig, aparecería entre los objetivos para el próximo verano. Su situación contractual podría facilitar una operación en esa ventana de transferencias.

De esta manera, la Juventus buscaría resolver sus necesidades inmediatas mediante una cesión de Balde, mientras mantiene abiertas otras posibilidades para reforzar el puesto a largo plazo.

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