La lesión de Kylian Mbappé: ¿culpa de José Mourinho?

El Real Madrid vive con incertidumbre el estado físico de Kylian Mbappé, después de que el francés sufriera, al parecer, un agravamiento de una lesión en los isquiotibiales durante la concentración con su selección.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

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Mbappé se unió al equipo nacional francés para la ventana de partidos internacionales de noviembre, con la intención de liderar a Les Bleus en los encuentros de la UEFA Nations League contra Italia y Turquía. Sin embargo, saltaron las alarmas el miércoles cuando el delantero no participó en el entrenamiento.

Según informa L’Équipe, Mbappé sufre una distensión en los isquiotibiales y se perderá el partido del jueves contra Italia. El equipo espera que su capitán pueda estar disponible frente a Turquía, lo que significa que permanecerá con el grupo, a diferencia de Aurélien Tchouaméni.

El centrocampista apenas estuvo un par de días con la selección francesa antes de ser enviado de regreso a Madrid debido a una lesión en el aductor derecho. Tchouaméni se está sometiendo a más pruebas para determinar la gravedad de la dolencia.

El lado positivo de la preocupante noticia sobre la lesión de Mbappé

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Cualquier contratiempo para Mbappé supondría un desastre para el Real Madrid. El internacional francés es el máximo goleador del equipo, con 17 tantos en 16 partidos, y actualmente encadena siete encuentros consecutivos marcando.

Pero no hay motivo para entrar en pánico... todavía. Si el problema en los isquiotibiales fuera una lesión grave, Mbappé habría sido enviado a casa de inmediato, tal como ocurrió durante la ventana de partidos internacionales de septiembre-octubre.

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Dado que el jugador permanece con la selección francesa, es probable que se trate de una molestia menor que no requiere un tratamiento prolongado. Si finalmente Mbappé no juega contra Italia, dispondrá de tres días adicionales para recuperar su estado físico óptimo antes del partido del domingo.

Aunque tanto José Mourinho como el Real Madrid preferirían, sin duda, que su estrella regresara a la capital española ante la primera señal de peligro, tanto Mbappé como la selección francesa consideran que, por el momento, no es necesario que abandone la concentración. La situación podría cambiar en los próximos días, pero, por ahora, parece que Mbappé ha evitado un problema mayor.

La carga de trabajo de Mbappé empieza a pasar factura

No resulta precisamente una sorpresa que Mbappé presente molestias. El francés ha disputado una cantidad alarmante de minutos durante la racha de ocho victorias consecutivas del Real Madrid.

Mbappé no solo ha sido titular en todos los encuentros, sino que, además, ha jugado al menos 84 minutos en cada uno de ellos.

Rival Resultado Minutos jugados Valencia 3-0 V 89 AEK Atenas 3-2 V 90 Racing de Santander 3-0 V 90 Barcelona 2-1 V 90 RB Leipzig 4-1 V 88 Sevilla 4-1 V 84 Roma 4-3 V 90 Villarreal 1-0 90

El manejo que le ha dado Mourinho a la situación ha llamado la atención. Una cosa es que el francés sea titular en todos los partidos, pero otra muy distinta es mantenerlo sobre el terreno de juego hasta el pitido final en encuentros que el Real Madrid sentenció desde antes de irse al descanso.

Contra el Racing de Santander, el conjunto blanco ganaba 3-0 al minuto 36; aun así, Mbappé disputó, de forma inexplicable, los 90 minutos completos. Ante el Sevilla, igual. El Real Madrid lo ganaba 3-0 al minuto 63 y Mbappé fue sustituido hasta el 84.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Incluso frente al Valencia —un equipo que solo suma dos victorias en LaLiga esta temporada—, Mbappé jugó 89 minutos en un partido que terminó con un contundente 3-0 a favor.

Incorporarse directamente a la concentración con la selección francesa habría supuesto una carga adicional para un jugador que ya soporta un volumen de minutos preocupante. Al menos ahora, Mbappé podrá disfrutar de algo más de descanso y, previsiblemente, tendrá una participación limitada con Les Bleus antes de regresar para afrontar una serie de partidos clave con el Real Madrid.

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