La Liga MX anuncia cambio de horario para el Tigres vs. Cruz Azul: cuándo y a qué hora se jugará
Tigres y Cruz Azul se verán las caras este fin de semana en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto de la UANL ya fue eliminado de la competencia, mientras que la Máquina Celeste busca quedarse con el superliderato.
La Liga MX anunció, a través de un comunicado en sus redes sociales, que el encuentro entre estas dos escuadras cambiará de horario.
El duelo estaba originalmente programado para disputarse el sábado 7 de noviembre a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) y 18:00 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos) en el Volcán.
Sin embargo, el organismo decidió modificar el horario y el encuentro ahora se jugará a las 19:00 horas (México) y 20:00 horas (ET).
Cruz Azul estuvo en contra de cambiar el horario
La Liga MX no dio a conocer cuáles fueran las razones por las que se decidió modificar el horario de este encuentro.
De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, reportero de la cadena TUDN, la directiva de Cruz Azul estuvo en contra de la decisión, pero la liga decidió modificar el horario a pesar de no contar con la autorización del equipo visitante.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el cambio se habría debido a una inconformidad por parte de las televisoras que transmiten los partidos del cuadro felino. Este reporte no ha sido confirmado.
Los últimos cinco encuentros entre Tigres y Cruz Azul han sido bastante igualados. En este periplo, se registran tres empates y una victoria para cada bando.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.