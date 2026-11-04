La Liga MX anuncia cambio de horario para el Tigres vs. Cruz Azul: cuándo y a qué hora se jugará

Tigres y Cruz Azul se verán las caras este fin de semana en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto de la UANL ya fue eliminado de la competencia, mientras que la Máquina Celeste busca quedarse con el superliderato.

La Liga MX anunció, a través de un comunicado en sus redes sociales, que el encuentro entre estas dos escuadras cambiará de horario.

El duelo estaba originalmente programado para disputarse el sábado 7 de noviembre a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) y 18:00 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos) en el Volcán.

Sin embargo, el organismo decidió modificar el horario y el encuentro ahora se jugará a las 19:00 horas (México) y 20:00 horas (ET).

La #LIGABBVAMX informa:



El partido @TigresOficial vs. @CruzAzul correspondiente a la #Jornada16 del Torneo #Apertura2026 cambiará de horario.



Originalmente programado a las 17 hrs., se realizará a las 19:00 hrs. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario. pic.twitter.com/qIHKC9dxYi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 4, 2026

Cruz Azul estuvo en contra de cambiar el horario

La Liga MX no dio a conocer cuáles fueran las razones por las que se decidió modificar el horario de este encuentro.

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, reportero de la cadena TUDN, la directiva de Cruz Azul estuvo en contra de la decisión, pero la liga decidió modificar el horario a pesar de no contar con la autorización del equipo visitante.

Cruz Azul v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con versiones extraoficiales, el cambio se habría debido a una inconformidad por parte de las televisoras que transmiten los partidos del cuadro felino. Este reporte no ha sido confirmado.

Los últimos cinco encuentros entre Tigres y Cruz Azul han sido bastante igualados. En este periplo, se registran tres empates y una victoria para cada bando.