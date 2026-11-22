El FC Barcelona tiene dos figuras prácticamente excluyentes en el ataque: Lamine Yamal y Raphinha. El joven maravilla se mueve por todo el frente de ataque generando peligro, mientras que el internacional brasileño fue reubicado como centrodelantero y le está dando excelentes resultados a Hansi Flick en dicho puesto.

En cuanto a los penales, hay una disparidad gigantesca entre ambos. El canterano ha fallado tres de los últimos siete tiros desde el punto, mientras que el brasileño lleva 21 ejecuciones convertidas de manera consecutiva. El encargado de los disparos de pena máxima sigue siendo el 10, pero a esta altura no se sabe cuánto tiempo va a tener esa responsabilidad.

El 10 erró contra el Villarreal con el partido 0-2 | JOSEP LAGO/GettyImages

Raphinha es el principal artillero no solo del Barça sino de LaLiga en general: tiene 15 goles y tres asistencias en 13 partidos. Además, en la UEFA Champions League acumula cuatro tantos en tres encuentros. Si sigue así, será un serio candidato a hacerse del Balón de Oro de la temporada 2026/27. Por su parte, Lamine Yamal suma diez anotaciones y nueve pases gol en 13 choques de LaLiga, con tres gritos y cuatro asistencias en cuatro cotejos del máximo certamen de clubes europeos.

El FC Barcelona le dio vuelta el partido y le gana momentáneamente 3-2 al Villarreal en el Camp Nou por LaLiga: el Submarino Amarillo se puso arriba por dos tantos a los 5 y 7 minutos del primer tiempo gracias a los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. En el complemento, Gerard Martín, Fermín López y Pau Navarro, en contra, levantaron al FCB.

Luego de este encuentro, el Barça viajará a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah en el Olímpico de Bakú por la quinta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde está momentáneamente en zona de clasificación directa a los octavos de final.