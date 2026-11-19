El Real Madrid podría asegurarse en el futuro cercano la continuidad de uno de los futbolistas de mayor nivel en la actualidad: Jude Bellingham. Al inglés le ofrecieron una gran mejora de su contrato y este vería con muy buenos ojos ponerle la firma a un nuevo vínculo con la Casa Blanca.

Según informa TNT Sports, el salario que pasaría a percibir el internacional inglés sería de 21.8 millones de euros por temporada, ubicándose así prácticamente en la línea de Vinicius Jr. y quedando, junto al brasileño, en el podio de los futbolistas mejor pagado de la plantilla. El primero es Kylian Mbappé, que percibe 34.4 millones de euros netos por temporada.

Además, Bellingham estaría buscando que el Real Madrid le de garantías de que van a competir por los principales trofeos tras dos campañas llenas de decepciones. Actualmente están en zona de clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League y a tres puntos de la cima en LaLiga.

Bellingham está en un gran nivel en esta temporada 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En lo que va de la temporada lleva jugados 1.312 minutos repartidos en 16 partidos, en los que anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias. Salvo un tanto, todas estas influencias fueron en encuentros de LaLiga. Solo fue suplente ante el Elche, mientras que completó los 90 en la mitad de los compromisos que disputó. Acumula dos tarjetas amarillas.

Con la selección de Inglaterra fue tercero en el Mundial 2026 y viene de participar de gran manera en el parón internacional de noviembre, asistiendo para el tanto de Ben White en el Metropolitano para el 3-0 parcial de los Tres Leones contra España.

Además, ante Croacia, le dio el pase gol a Morgan Rogers para el 1-0 momentáneo. En total con la absoluta inglesa lleva 62 partidos jugados, con 14 goles y 17 asistencias, alzándose así como una de las figuras que tiene a su disposición Thomas Tuchel.

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