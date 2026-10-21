La noche de terror de Cristiano Ronaldo: penal fallado y errado insólito contra el Neom

Cristiano Ronaldo está lejos de vivir los días más felices de su carrera: fue suspendido provisoriamente de la selección portuguesa tras abandonar la concentración en el parón de septiembre y octubre, mientras que en las últimas horas habló Erik Ten Hag y lo fulminó sobre su salida del Manchester United. Para colmo, coronó la semana con una presentación muy por debajo de la media en la Saudi Pro League.

En el encuentro frente al Neom, con la camiseta del Al-Nassr, falló un penal que había generado João Félix en el adicional del primer tiempo. Para completar la pesadilla, en el complemento tiró por arriba del travesaño una volea con el arco vacío tras una asistencia de Sadio Mané. Su equipo ganó por la mínima, pero él se fue ofuscado por su magra cosecha personal.

😳❌🇵🇹 El PENAL ERRADO de CRISTIANO RONALDO en el TRIUNFO PARCIAL 1-0 del #AlNassr ante #Neom. pic.twitter.com/GBmWJkQs6b — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 20, 2026

La actualidad del Bicho ya venía torcida, ya que horas antes se había publicado una entrevista de The Athletic a Erik Ten Hag, quien fuera su último entrenador en el Manchester United: el neerlandés dijo que se sentía "decepcionado" por la forma en la que se preparaba CR7 para los partidos, con faltazos a los entrenamientos e incitando a sus compañeros a "reservar fuerzas".

"Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque contábamos con él. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Le tenía mucho respeto. Pero, en aquel momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y apostar por los jugadores que admiro", señaló.

"Él les decía a sus compañeros: "Reservad fuerzas durante el entrenamiento". Puedo entenderlo cuando uno ya tiene una forma física óptima; en esos casos, puedes dosificarte. Pero, primero, debes entrenar para alcanzar el nivel físico necesario", agregó.

Manchester United Training - Aon Training Complex - Wednesday September 14th | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El último capítulo de la semana digna de Halloween que está teniendo Cristiano Ronaldo radica en las oficinas de la federación portuguesa, aunque la decisión dio más risa que miedo: por haber abandonado la concentración en la última fecha FIFA, fue suspendido provisoriamente y recibió una multa de 260 euros, algo que según Daily Mail corresponde a 38 segundos de trabajo acorde a su contrato con el Al-Nassr.