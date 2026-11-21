Barcelona y Villarreal se ven las caras este domingo 22 de noviembre en lo que será uno de los partidos más atractivos de la decimotercera fecha de LaLiga 2026/27.

El equipo de Hansi Flick es líder con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y viene de un triunfo clave en el Metropolitano ante el Atlético. Después de la derrota en el Clásico encandenó tres triunfos consecutivos que lo mantienen en lo más alto de LaLiga y en el 5° lugar de la Champions. Con 11 victorias en 12 fechas en el certamen local, vive su mejor arranque en mucho tiempo, aunque no tiene margen para relajarse.

El Villarreal de Íñigo Pérez atraviesa una temporada de altibajos. Antes del parón le ganó 2-0 al Getafe en La Cerámica, apenas cinco días después de recibir una dura goleada 6-0 ante el PSG, con cuatro goles en contra en los primeros 17 minutos. Es octavo en LaLiga con 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas.

La posible alineación de Barcelona vs Villarreal

POR - Joan García: Recibió un gol temprano en el Metropolitano, pero después sostuvo al equipo en la remontada. En esta Liga ha recibido 11 goles en 11 partidos y mantuvo su valla invicta en 4 ocasiones.

LD - Eric García: Ya recuperado de su lesión en el muslo, volvió a sumar minutos en el final del partido ante el Atlético. Con Koundé en duda, se muda al lateral derecho donde aporta orden y una salida limpia desde atrás.

DFC - Andreas Christensen: Entró en el segundo tiempo en el Metropolitano y la duda de Cubarsí le abre la puerta a la titularidad. Experiencia y lectura del juego que le dan tranquilidad a una defensa con varias bajas.

DFC - Gerard Martín: Viene de jugar todo el partido ante el Atlético y de cumplir una destacada tarea. Zurdo, rápido y con buena salida, será clave para cortar las transiciones del Villarreal.

LI - João Cancelo: Su experiencia y su capacidad para jugar por dentro le dan otra salida al equipo de Flick. Ante el Alavés le dio una asistencia a Lamine Yamal en la goleada por 6-1.

MC - Fermín López: Atraviesa el mejor momento de su carrera y no para de crecer. Con dos goles, fue el jugador del partido en el Metropolitano y antes venía de un gol y dos asistencias ante Alavés.

Fermin Lopez | Europa Press Sports/GettyImages

MC - Marc Bernal: El canterano se adueñó del mediocentro con Rodri fuera del equipo por lesióni. Fue titular ante el Atlético, pero deberá cuidarse con las tarjetas tras la amarilla en Madrid.

MC - Pedri: El jugador que marca el ritmo del Barça. Con él en cancha, el equipo tiene la pelota y encuentra los espacios para romper líneas.

ED - Lamine Yamal: Un pase extraordinario para Fermín para el 2-1 con el que se selló la remontada ante el conjunto colchonero. Superó las molestias en la rodilla que lo tuvieron a maltraer en el parón y vuelve a ser el as de espadas culé.

DC - Raphinha: El goleador de LaLiga con 15 tantos. En esta temporada ocupa el centro del ataque, donde se mueve libre para atacar los espacios y en la que ha demostrado ser mucho más eficaz que recostado sobre las puntas.

EI - Anthony Gordon: Su intensidad sin la pelota le dan al Barça otra forma de atacar, ideal ante una defensa que juega adelantada. En esta Liga lleva 4 asistencias.

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensores: Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Fermín López, Marc Bernal, Pedri

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon

Así se vería la formación de Villarreal (4-2-3-1)

Villarreal CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Clive Brunskill/GettyImages

Portero: Péter Gulácsi

Defensores: Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Romero

Mediocampistas: Santi Comesaña, Pape Gueye

Mediapuntas: Tajon Buchanan, Ayoze Pérez, Tani Oluwaseyi

Delantero: Georges Mikautadze