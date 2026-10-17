La posible alineación de Manchester United para enfrentar a Leeds

Leeds y Manchester United se miden este domingo 18 de octubre en Elland Road por la séptima jornada de la Premier League 2026/27. Los Red Devils atraviesan su peor momento de la temporada con cinco partidos sin ganar en todas las competiciones, el último una dura derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions. Enfrente estará un Leeds que viene de caer ante Arsenal, pero que en abril consiguió en Old Trafford su primera victoria en la casa del United en 45 años.

La semana estuvo marcada por las declaraciones de Lisandro Martínez tras la caída en Madrid, en las que cuestionó a la dirigencia por la planificación del plantel. El argentino pidió disculpas después de reunirse con Michael Carrick y la directiva, pero su presencia ante el Leeds sigue en duda.

A continuación, el posible once de Michael Carrick.

La posible alineación de Manchester United vs Leeds

POR - Senne Lammens: El arquero belga no termina de convencer. Si bien no tuvo responsabilidad en los últimos goles que sufrió el United, se espera mucho más de él.

LD - Diogo Dalot: Entró en el segundo tiempo ante el Tottenham y vuelve al once. Puede jugar en las dos bandas y aporta un despliegue constante, aunque deberá cuidarse ante un Gudmundsson que sabe aprovechar el uno contra uno.

DFC - Harry Maguire: La experiencia de la zaga. Fuerte por arriba y con buena salida, será clave para el duelo aéreo con Dominic Calvert-Lewin, uno de los mejores cabeceadores de la Premier.

DFC - Ayden Heaven: Con Lisandro Martínez en el centro de la polémica por sus críticas a la dirigencia, el joven zurdo tendría su gran oportunidad. Apenas sumó unos minutos en el final ante el Tottenham, pero Carrick confía en su salida limpia y su velocidad.

LI - Luke Shaw: Jugó hasta el final ante el Tottenham, partido en el que vio la amarilla. Oficio, buen pase con la zurda y experiencia para un partido caliente.

MC - Andrey Santos: Volvió de la gira con Brasil y apunta a ganarse un lugar en el doble pivote. Dinámico, con buena llegada al área y capacidad para recuperar en campo rival.

MC - Carlos Baleba: Ingresó a los 59 minutos ante el Tottenham y le dio otra energía al mediocampo. Potente en el choque y rápido para cortar transiciones, es el equilibrio que necesita un equipo que concede demasiado.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | DeFodi Images/GettyImages

ED - Marcus Rashford: Entró apenas para el descuento ante el Tottenham y ahora tendría su revancha desde el arranque. Con espacios y en velocidad, desequilibrante como pocos.

MCO - Bruno Fernandes: El capitán y el líder futbolístico del equipo. Marcó en el estreno europeo ante el Sabah, pero en el United le cuesta encontrar socios en este momento.

EI - Bryan Mbeumo: Fue el jugador del partido ante el Tottenham, donde abrió el marcador a los 73 minutos tras un pase de Cunha. En un equipo sin confianza, es de los pocos que sigue aportando gol.

DC - Matheus Cunha: Le dio la asistencia a Mbeumo ante el Tottenham y en Madrid tuvo la última chance del partido, pero Oblak le ahogó el grito en el descuento. Se mueve por todo el frente y es el que más intenta desequilibrar.

Así se vería la formación de Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw

Mediocampistas: Andrey Santos, Carlos Baleba

Mediapuntas: Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo

Delantero: Matheus Cunha

Así se vería la formación de Leeds (3-4-2-1)

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27 | Alex Pantling/GettyImages

Portero: James Trafford

Defensores: James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemović

Mediocampistas: Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson

Mediapuntas: Anton Stach, Noah Okafor

Delantero: Dominic Calvert-Lewin