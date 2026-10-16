La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentarse al FC Juárez

El Club de Fútbol Cruz Azul recibe al FC Juárez en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Banorte.

El cotejo será este sábado 17 de octubre a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México) entre un equipo que está en séptimo sitio y el sotanero del certamen.

De esa manera, les compartimos la posible alineación del cuadro celeste que quiere subir escalones en la tabla general.

La alineación titular de Cruz Azul vs Juárez

José Paradela es duda para el partido por lo menos para ser titular | Jam Media/GettyImages

PO: Kevin Mier - El guardameta colombiano es ágil y con buena participación en la salida del equipo. Su capacidad para jugar lejos de la portería le permite funcionar como un portero-líbero, aunque su efectividad depende de la lectura de cada jugada.

LD: Jeremy Márquez - Es un medio versátil, dinámico. Su principal virtud es el equilibrio entre trabajo defensivo y progresión ofensiva.

DFC: Willer Ditta – El central colombiano es un jugador potente con mucha potencia y físico.

DFC: Gonzalo Piovi – El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es la dupla de Willer Ditta en la zaga celeste, es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

DFC: Jesús Orozco - Es un versátil central zurdo, fuerte en los duelos y con buena lectura defensiva; destaca por anticipación, juego aéreo y salida de balón.

LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente; destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

MC: Érik Lira - Es un pivote de recuperación, intenso y tácticamente disciplinado, fundamental para equilibrar al equipo.

MCO: Carlos Rodríguez – Destacó en la Jornada 1 y suele ser un elemento que aparece en momentos importantes.

DC: Nicolás Ibáñez - Es un delantero centro de área, fuerte físicamente y con buen olfato goleador; destaca por sus movimientos, definición y capacidad para disputar balones aéreos.

DC: Gabriel Fernández - El 'Toro' es un atacante físico que funciona como referencia en el área y ofrece recursos para jugar de espaldas a la portería.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-3-2)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos.

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez.

Delanteros: Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.

Así se vería la formación de FC Juárez (4-2-3-1)

Portero: Sebastián Jurado.

Defensas: Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Daniel Piña, Gilberto Sepúlveda.

Mediocampistas: Denzell García, Monchu; Leonardo Rodríguez, Ricardinho, José Luis Rodríguez.

Delantero: Óscar Estupiñán.

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