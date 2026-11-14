La posible alineación titular de Francia para enfrentar a Turquía

Francia sufrió su primera derrota bajo el mando de Zinedine Zidane y también la primera en esta Nations League 2026/27. La caída contra Italia tomó por sorpresa a los Bleus, que venían invictos, con tres victorias y un empate, justamente en el primer cruce contra los dirigidos por Roberto Mancini. Si bien esa derrota los dejó en el segundo lugar, con los mismos diez puntos que los italianos, no pueden descuidarse, sobre todo porque Bélgica ganó su partido y quedó tercera con nueve unidades.

Este domingo, cuando los bicampeones del mundo reciban a Turquía en Burdeos, tendrán que aprovechar el mal momento de los visitantes para quedarse con tres puntos muy necesarios y asegurar la clasificación a cuartos de final.

La posible alineación de Francia vs Turquía

Rayan Cherki, Francia | Eurasia Sport Images/GettyImages

POR: Mike Maignan - Zidane decidió que el jugador del Milan se mantenga como dueño del arco francés. Comenzó bien la Nations con dos partidos sin recibir goles, pero en estos últimos tres pudieron vencerlo y llega luego de una noche complicada contra Italia. De todas formas, el fútbol le da una nueva oportunidad este domingo.

LD: Malo Gusto - El lateral del Chelsea aprovecha siempre que puede para pasar al ataque y buscar compañeros con sus envíos. Se entiende muy bien con Michael Olise por el sector derecho, pero ese entusiasmo ofensivo a veces le juega en contra cuando tiene que retroceder.

DFC: Jérémy Jacquet - Se ganó un lugar entre los elegidos del DT con apenas 21 años. Sale jugando incluso cuando lo presionan y se anima a buscar pases que superen líneas rivales para acelerar el ataque del equipo.

DFC: Dayot Upamecano - Necesita volver a ser su mejor versión porque sus últimos partidos dejaron mucho que desear. Sabe resolver situaciones complicadas, el tema es que en la adrenalina del partido le cuesta medir cuándo conviene ir al cruce.

LI: Adrien Truffert - Parece que se adueñó del lateral izquierdo. Es un perfil más defensivo, que prefiere asociarse con los futbolistas que juegan por delante mediante pases largos. Igual, si el partido lo requiere, participa en ataque y se lo puede ver cerca del área rival.

MC: Adrien Rabiot - Es uno de los futbolistas de más experiencia del plantel y asumió la capitanía en el partido del jueves. Zidane cuenta con él para organizar un mediocampo con algunas modificaciones.

MC: Warren Zaïre-Emery - Aurélien Tchouaméni tuvo que abandonar la concentración por una lesión asi que el volante del PSG volvería a ocupar esa vacante. Parado en su posición habitual puede participar en la recuperación y distribuir la pelota, lo que sería más productivo para el equipo en general.

ED: Michael Olise - Zidane le está sacando el máximo provecho y se convirtió en una de las figuras de les Bleus. Lleva cinco goles en la Nations, lo que lo ubica como el goleador del equipo. Fue la estrella de la derrota contra Italia, donde abrió el marcador a los 10 minutos

MCO: Rayan Cherki - Es muy díficil para los rivales leer cuál va a ser su próximo movimiento, sobre todo cuando recibe cerca del área. Fue protagonista de la remontada contra Bélgica y en San Siro estuvo a centímetros de marcar. El domingo, para poder marcar su segundo gol en esta Nations, va a tener que elegir mejor cuándo desprenderse de la pelota.

EI: Bradley Barcola - El del Liverpool volvería al sector izquierdo con Kylian Mbappé disponible para ser el nueve de referencia. Tiene que mejorar la definición para poder serle útil al equipo en ataque, que de todas formas siempre es una opción de pase para abrir las jugadas.

DC: Kylian Mbappé - Su posible regreso es la mejor noticia para una Francia que perdió su invicto. No dijo presente en Milán por molestias musculares, pero Zidane aclaró que es algo menor. No tuvo el brillo de siempre en esta Nations, donde solo marcó un gol, pero su presencia de por sí le da otra dimensión al equipo.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert

Mediocampistas: Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery

Mediapuntas: Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Turquía (4-2-3-1)

Arda Guler, Turquia | YASIN AKGUL/GettyImages

Portero: Ugurcan Çakır

Defensas: Oguz Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadioglu

Mediocampistas: Ismail Yüksek, Orkun Kökçü

Mediapuntas: Yunus Akgün, Arda Güler, Baris Alper Yilmaz

Delantero: Enes Ünal