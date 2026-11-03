La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Slavia Praga

El Arsenal va por buen camino, a pesar de algunos obstáculos en este inicio de temporada. Este miércoles, los dirigidos por Mikel Arteta esperan evitar otro tropiezo en su viaje a República Checa por la cuarta jornada de la Champions League, donde enfrentarán al Slavia Praga.

Los Gunners llegarán a este compromiso europeo luego de vencer al Liverpool en Anfield por la Premier League, lo que significó la primera victoria de los londinenses en ese estadio desde 2012. En el torneo continental, por su parte, vienen de empatar 2-2 contra el Bayern Múnich en la tercera jornada.

La posible alineación del Arsenal vs Slavia Praga

Kai Havertz, Arsenal | David Price/GettyImages

POR: David Raya - En tres partidos de la Champions recibió dos goles, ambos contra el Bayern y mantuvo el arco invicto ante el Napoli y el Lille. Su lectura de los pases y las jugadas rivales le permite intervenir hasta cuando el delantero todavía no llegó al área y contra los Reds el domingo lo demostró.

LD: Jurriën Timber - Su participación ofensiva lo lleva a jugar de a ratos como extremo hasta en partidos que le requieren cumplir un rol más defensivo. Contra el Bayern cometió el penal que terminó en gol de Harry Kane, como contracara, en Anfield tuvo su revancha con una intervención decisiva para impedir el empate.

DFC: Ezri Konsa - Estuvo a la altura de la responsabilidad que implicaba reemplazar a William Saliba y se convirtió en un defensor determinante para evitar que las pelotas le lleguen a Raya. Es muy bueno en el uno contra uno, que le permite justamente cortar las jugadas de antemano.

DFC: Gabriel Magalhaes - El siempre da lo mejor de su fútbol sin importar que zaguero esté a su lado. Con Saliba lesionado, pasó a ser el líder de una defensa que no recibió goles en ocho de 14 partidos disputados entre todas las competiciones.

LI: Riccardo Calafiori - Es uno de los defensores más delanteros de Europa. Por supuesto, en los partidos que lo obligan a asumir la tarea de cuidar su área, dice presente y se ubica a la par de los zagueros para evitar peligros. Su principal atributo está, justamente, en esta versatilidad.

MC: Declan Rice - Le dio la asistencia a Kai Havertz para el gol que cortó con la (mala) racha de 14 años sin victorias gunners en Anfield. Como si eso fuera poco, unos días antes firmó el empate ante el Bayern en el minuto 82. Es influyente en todo el campo de juego y uno de los mejores futbolistas del equipo.

MC: Bruno Guimaraes - El penal errado contra el Fleetwood Town en la Carabao no significó que Arteta lo deje afuera del equipo el siguiente partido ni mucho menos. De hecho, depositó su confianza en el mediocampista el domingo porque su estilo de juego es muy útil para colaborarle a la defensa y liberar a Rice.

ED: Christos Tzolis - Su regreso después de una lesión en el isquiotibial fue una de las mejores noticias de la victoria contra el Liverpool. Es uno de los atacantes que más interviene dentro del área rival y que exige a los defensores. Ahora lo que necesite es recuperar continuidad.

MCO: Martin Odegaard - El capitán tiene con qué para influir tanto en la recuperación como en la elaboración. Participa de manera activa en la presión y se acerca a los extremos para generar asociaciones. El DT le permite encargarse de la organización ofensiva del equipo.

EI: Eberechi Eze - Le gusta ir de lleno a los duelos individuales y utilizar cambios de ritmo para superar a los rivales. Se mueve desde el sector izquierdo a las posiciones de remate, donde puede aprovechar su precisión y solucionar jugadas desde lejos. Es el goleador del equipo en la Champions, con dos tantos.

DC: Kai Havertz - La pugna con Victor Gyokeres no quedó como algo del pasado porque el sueco mejoró su inicio de temporada y participó en jugadas decisivas, aunque sin marcar goles. Eso le juega a favor a Havertz, que lleva tres tantos en la Premier y una asistencia en la Champions. La competencia interna puede motivarlo a sumar más este miércoles en República Checa.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimaraes

Mediapuntas: Christos Tzolis, Martin Odegaard, Eberechi Eze

Delantero: Kai Havertz

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