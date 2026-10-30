La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar a Levante

El Levante y el Atlético de Madrid se miden este sábado 31 de octubre en el Estadio Ciutat de València en el partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga 2026/27. Los colchoneros arriban en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, a dos del Barcelona, y encadenan seis victorias seguidas en el torneo. Enfrente estará el Levante de Luís Castro, que buscará hacerse fuerte en casa para alejarse de los puestos de descenso.

Simeone sigue sin Koke ni Johnny Cardoso, y el Cuti Romero llega con lo justo. El DT apostaría por un once muy parecido al del sábado, con la vuelta de Giuliano a la titularidad tras su ingreso decisivo ante el Deportivo.

La posible alineación de Atlético de Madrid vs Levante

POR - Jan Oblak: Sostuvo el triunfo ante el Deportivo con dos intervenciones clave, una de ellas en el tiempo añadido.

LD - Marcos Llorente: Un todoterreno que no se cansa nunca. Su recorrido por la banda derecha y su capacidad para llegar al área desde atrás son un recurso constante para Simeone.

DFC - Marc Pubill: Con las bajas en la zaga, se consolidó como central y respondió con solvencia. Fuerte en el juego aéreo y agresivo en la marca, deberá cuidarse con las tarjetas tras la amarilla ante el Deportivo.

DFC - Dávid Hancko: El eslovaco es una garantía y se ha consolidado como titular entre los centrales. Rápido, sólido en el uno contra uno y con muy buena salida con la zurda.

LI - Alejandro Grimaldo: Sigue sumando goles y asistencias: le puso el centro a Julián para el gol del triunfo ante el Deportivo. Su zurda es una de las grandes armas del Atlético.

ED - Giuliano Simeone: Entró en el entretiempo ante el Deportivo y cambió el partido. Intensidad, presión y profundidad por la derecha.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-DEPORTIVO CORUNA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

MC - Pablo Barrios: Con Koke y Cardoso lesionados, carga con una responsabilidad mayor en el mediocampo. Dinámico y con buena llegada, apunta a volver a ser determinante tras salir en el descanso el sábado.

MC - Morten Hjulmand: El ancla del mediocampo. Como tiene que cumplir su sanción en la Champions, Simeone puede exprimirlo en LaLiga, donde es el encargado de cortar y ordenar.

EI - Álex Baena: El hombre de los finales en esta racha: le dio el triunfo al Atlético en Cornellà con un gol en el minuto 89 y puso el centro del gol de Romero en Vitoria. Puede moverse entre la izquierda y la mediapunta.

DC - Kang-in Lee: Fue titular ante el Deportivo y es el socio ideal para Julián. Se mueve entre líneas, se asocia en espacios reducidos y le da pausa a un ataque que a veces juega muy acelerado.

DC - Julián Álvarez: Por fin rompió el hielo en LaLiga. Su gol ante el Deportivo fue el primero de la temporada en el torneo y el primero en el Metropolitano en casi un año. Ya suma dos tantos en dos partidos y llega con la confianza recuperada.

Así se vería la formación de Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Levante (4-4-2)

Rayo Vallecano de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Portero: Mathew Ryan

Defensores: Pérez, Aïssa Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez

Mediocampistas: Thiago Fernández, Requena, Jon Ander Olasagasti, Víctor García

Delanteros: Ratkov, Iván Romero

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