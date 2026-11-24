El Sabah y el Barcelona se ven las caras este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú en la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Un triunfo ante el campeón local dejaría al equipo de Flick a un paso de clasificar de forma directa a los octavos de final. Hoy son quintos con nueve puntos, después de ganar todos sus partidos a excepción de la caída en París ante el PSG.

El Barça llega con el impulso de una remontada épica. El domingo perdía 0-2 ante el Villarreal a los siete minutos, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo para seguir como líder de LaLiga, tres puntos por encima del Real Madrid. Enfrente estará un Sabah que ganó un solo partido (2-0 al Slavia Praga en casa) y es 31° con tres puntos. La gran baja es Lamine Yamal, que no viajó por un golpe en la rodilla.

A continuación, el posible once de Hansi Flick.

La posible alineación del Barcelona vs Sabah

POR - Joan García: El domingo le hicieron dos goles en los primeros siete minutos, pero el arquero que dejó en cero al Aston Villa en esta misma Champions es otro. Ágil, valiente para achicar y muy bueno con los pies, ya dejó atrás la lesión de menisco que lo frenó al inicio de la temporada.

LD - Eric García: El comodín de Flick. Puede jugar de central o de lateral sin que se note el cambio, y tiene una salida limpia que le permite al Barça construir desde atrás.

DFC - Pau Cubarsí: Superó las molestias que lo tuvieron en duda y vuelve a estar desde el inicio. Su pase vertical es un arma ofensiva más, además de su jerarquía para ordenar la defensa.

DFC - Gerard Martín: El domingo encendió la remontada ante el Villarreal con un cabezazo tras un centro de Pedri, una muestra de lo mucho que creció su juego aéreo.

LI - João Cancelo: Pocas veces un lateral genera tanto juego. En esta Champions ya dio dos asistencias, una para el gol de Adeyemi ante el Feyenoord y otra para el segundo de Raphinha ante el Aston Villa. Se mueve por dentro como un volante más.

MC - Fermín López: El hombre del momento, con goles en sus dos últimos partidos de LaLiga, incluido un doblete en el Metropolitano. Pero la roja por protestar desde el banco ante el Villarreal lo dejará afuera del partido ante el Deportivo, y la Champions es su oportunidad de seguir sumando.

MC - Marc Bernal: La lesión de Rodri le dio el puesto de mediocentro, y el canterano lo asumió sin temblar. Ordena, corta y juega a uno o dos toques, el tipo de volante que el estilo de Flick necesita para que el equipo no se parta.

Marc Bernal está respondiendo tras la lesión de Rodri | Pedro Salado/GettyImages

MC - Pedri: Fue el motor de la remontada ante el Villarreal. Puso el centro del gol de Gerard Martín y lo eligieron jugador del partido. Cuando él toma la pelota, el Barça encuentra el ritmo que necesita.

ED - Karim Adeyemi: Con Yamal afuera, la banda derecha es suya. El alemán aporta velocidad pura para atacar la espalda de la defensa. En esta Champions ya le hizo un gol al Feyenoord en el debut.

DC - Raphinha: El goleador del equipo culé. Ya hizo dos dobletes en esta Champions, ante el Feyenoord y ante el Aston Villa. Sin Yamal, se convierte en la gran referencia ofensiva del equipo.

EI - Anthony Gordon: Llegó al Barça como un extremo de vértigo y no decepcionó. Presiona, corre, genera espacios. Y es un gran asistidor.

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensores: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Fermín López, Marc Bernal, Pedri

Delanteros: Karim Adeyemi, Raphinha, Anthony Gordon

Así se vería la formación de Sabah (4-3-3)

Sabah | CARINA JOHANSEN/GettyImages

Portero: Stas Pokatilov

Defensores: Akim Zedadka, Solvet, Almeida, Puchaz

Mediocampistas: Ivan Lepinjica, Aleksey Isayev, Rakhomaliev

Delanteros: Severina, Mbina, Joy-Lance Mickels

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