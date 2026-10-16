La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Everton

El Chelsea todavía no termina de despegar y le cuesta encontrar regularidad en la Premier League. Sin embargo, el proyecto que comenzó a principios de julio con la llegada de Xabi Alonso empieza a dar sus frutos. El sábado, los Blues golearon 5-1 al Bournemouth y consiguieron tres puntos que les permitieron escalar hasta la sexta posición de la tabla, con 10 unidades. Ahora viajarán a Liverpool para enfrentar al Everton por la séptima fecha de la liga inglesa.

La posible alineación del Chelsea vs Everton

Joao Pedro, Chelsea | Visionhaus/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - Estuvo muy sólido en el partido contra el Bournemouth, aunque hay una cuenta pendiente y es que todavía no pudo mantener el arco invicto en la Premier. El Everton llega invicto asi que va a tener que ser muy cuidadoso.

DFC: Wesley Fofana - La titularidad de Josh Acheampong el fin de semana pasado lo tomó por sorpresa y le dio una competencia que parecía resuelta. Este sábado podría ganarle el puesto al inglés.

DFC: Maxence Lacroix - Los rivales lo encuentran mal parado muchas veces y aprovechan esa debilidad, sin embargo, Lacroix sabe compensarlo con buenos despejes y juego aéreo. De todas maneras, para mantener su titularidad en los Blues va a tener que corregir esos errores.

DFC: Levi Colwill - Su recuperación futbolística todavía está en proceso después de la lesión de ligamentos. Tiene que recuperar la contundencia que lo convirtió en una garantía defensiva.

CAD: Marco Palestra - Debutó con la camiseta blue y jugó 18 minutos contra el Bournemouth. La apuesta del DT ahora sería ponerlo de titular y darle el carril derecho. Tiene que aprender a entenderse con sus compañeros y, a la vez, aprovechar su facilidad para pasar al ataque.

MC: Moisés Caicedo - El Chelsea no sabía que lo tenía hasta que no lo tuvo disponible. Su regreso permitió volver al equipo más competitivo cuando disputan la pelota y, en especial, liberar a Jordan Henderson para jugar con los delanteros.

MC: Jordan Henderson - Su estreno en Stamford Bridge tuvo dos goles y una asistencia. Lo ficharon para aportar experiencia y terminó siendo la figura contra los Cherries. Conformó una sociedad muy fructífera con Caicedo.

CAI: Pep Chavarría - Partido a partido. Su primera asistencia en la Premier fue para un gol de Joao Pedro y podría tener su premio con la titularidad este sábado. Sus idas y venidas por el sector izquierdo dan recompensa ofensiva.

MCO: Morgan Rogers - Tiene potencia para superar a los rivales con conducción de la pelota y técnica para resolver las jugadas aunque tenga poco espacio. Lleva cuatro goles en la Premier y es una constante amenaza para los defensores.

MCO: Cole Palmer - Extendió su contrato asi que hay Palmer para rato, y tiene motivos para celebrar dentro de la cancha. En esta temporada, hasta ahora, marcó dos goles y dio tres asistencias en la Premier. Se entiende bien en el ataque con Rogers y Joao Pedro.

DC: Joao Pedro - Es uno de los goleadores de la liga inglesa, con cinco tantos. Viene de un doblete contra los Cherries y con ganas de seguir sumando. Lo positivo de su juego es que sabe resolver rápido cuando tiene la pelota en los pies y, la mayoría de las veces, el resultado es favorecedor para los Blues.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Wesley Fofama, Maxence Lacroix, Levi Colwill

Mediocampistas: Marco Palestra, Moises Caicedo, Jordan Henderson, Pep Chavarria

Mediapuntas: Morgan Rogers, Cole Palmer

Delantero: Joao Pedro

Así se vería la formación del Everton (3-4-2-1)

Kiernan Dewsbury-Hall, Everton | NurPhoto/GettyImages

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Michael Keane, Jarrad Branthwaite

Mediocampistas: James Garner, Harrison Armstrong

Mediapuntas: Brennan Johnson, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish

Delantero: Thierno Barry

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