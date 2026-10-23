El Chelsea y el Tottenham se ven las caras este sábado 24 de octubre en Stamford Bridge por la octava jornada de la Premier League 2026/27. Los Blues llegan tras dos triunfos consecutivos ante Bournemouth y Everton que los llevaron hasta el cuarto lugar. El equipo de Roberto De Zerbi es 16° con apenas seis unidades y recién el último lunes consiguió su primera victoria de la temporada, un 3-1 ante el Coventry.

El triunfo en Hill Dickinson tuvo un costo alto para Chelsea con la importante lesión de Dibu Martínez. El argentino sufrió una fractura de mandíbula tras un choque con Branthwaite y estará seis o siete semanas afuera. Xabi Alonso repetiría el resto del once en un derbi que lo tiene como claro favorito.

La posible alineación del Chelsea vs Tottenham

POR - Mike Penders: Reemplaza al Dibu Martínez, tal como lo hizo ante el Everton tras la lesión del argentino. Debutó en la Premier ese día con 21 años y ahora tendrá su primera titularidad, nada menos que en un derbi.

DFC - Josh Acheampong: Uno de los jóvenes que Alonso consolidó en la línea de tres. Rápido, agresivo en la marca y con buen pie para salir jugando por derecha.

DFC - Maxence Lacroix: El francés le dio otra solidez a la zaga. Su velocidad para cubrir espacios fue clave ante Everton, donde el Chelsea dejó su arco en cero por primera vez en 22 partidos de Premier.

DFC - Levi Colwill: Zurdo, con muy buena salida y lectura del juego. Es el que ordena la línea de tres y el primer eslabón para lanzar los ataques por izquierda.

MD - Pedro Neto: Fue la gran figura ante el Everton y el autor de los dos goles del triunfo. Abrió el marcador a los 44 segundos del segundo tiempo y lo cerró en el minuto 90, empujando un rebote tras un tiro libre de Henderson.

Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Molly Darlington/GettyImages

MC - Moisés Caicedo: El motor del mediocampo. Recupera, cubre todo el ancho de la cancha y les da libertad a Palmer y Rogers para jugar más adelantados.

MC - Jordan Henderson: La experiencia y la voz de mando en el medio. Su tiro libre ante el Everton terminó en el segundo gol de Neto y su orden táctico es clave para un equipo tan ofensivo.

MI - Jorrel Hato: Protagonista en la jugada del primer gol frente a Everton, con una de sus típicas proyecciones por la izquierda. Joven, rápido y con mucha llegada, se convirtió en una pieza fija de Alonso.

MCO - Cole Palmer: Está a un gol de llegar a 50 en la Premier League y el Tottenham suele ser una de sus víctimas favoritas: en cinco partidos de liga ante los Spurs participó en cinco goles, con tres goles y dos asistencias.

MCO - Morgan Rogers: Lleva cuatro goles en la Premier y es uno de los grandes socios de João Pedro. Otro que se agranda ante el Tottenham: cuatro goles y dos asistencias en siete partidos.

DC - João Pedro: El goleador del equipo, con cinco goles y tres asistencias en la Premier. Se mueve por todo el frente, juega de espaldas y define con mucha precisión.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Mike Penders

Defensores: Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill

Mediocampistas: Pedro Neto, Moisés Caicedo, Jordan Henderson, Jorrel Hato

Mediapuntas: Cole Palmer, Morgan Rogers

Delantero: João Pedro

Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)

Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

Portero: Antonín Kinský

Defensores: Archie Gray, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Destiny Udogie

Mediocampistas: Conor Gallagher, Sandro Tonali

Mediapuntas: Mohammed Kudus, James Maddison, Omar Marmoush

Delantero: Dominic Solanke

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